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Yurt genelinde hava sıcaklığı bugünden itibaren artacak - Son Dakika

Yurt genelinde hava sıcaklığı bugünden itibaren artacak

26.11.2021 09:05
Yurt genelinde hava sıcaklığı bugünden itibaren artacak

Hava sıcaklığının bugünden itibaren yurt genelinde artması bekleniyor.

Hava sıcaklığının bugünden itibaren yurt genelinde artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ile Edremit Körfezi çevrelerinde görülmesi beklenen sağanak, bugün öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacak. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor.

Öğle saatlerinden sonra zamanla, Ege Bölgesi, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz bölümünde rüzgar, güney ve güneybatıdan yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde saatte 40-70 kilometre hızla esecek.

Hava sıcaklığının bugünden itibaren yurt genelinde artması bekleniyor.

Meteoroloji, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yurt genelinde hava sıcaklığı bugünden itibaren artacak - Son Dakika


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