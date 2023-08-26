Yurt Genelinde Hava Sıcaklıkları Azalacak, Çarşamba Gününden İtibaren Yeniden Artacak - Son Dakika

Yurt Genelinde Hava Sıcaklıkları Azalacak, Çarşamba Gününden İtibaren Yeniden Artacak

Yurt Genelinde Hava Sıcaklıkları Azalacak, Çarşamba Gününden İtibaren Yeniden Artacak
Son Güncelleme: 26.08.2023 14:58

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, yurt genelinde çarşambaya kadar kademeli olarak azalacak hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren yeniden yerini kavurucu sıcaklıklara bırakacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, yurt genelinde çarşambaya kadar kademeli olarak azalacak hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren yeniden yerini kavurucu sıcaklıklara bırakacağını bildirdi.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son tahmin ve değerlendirmelere göre Türkiye'de sıcaklıkların kademeli olarak düşmesini beklediklerini söyledi.

Kavurucu sıcaklıkların bu hafta etkisini azaltmaya başladığını belirten Yüksel, "Yağışla birlikte pazar günü batı bölgelerde, pazartesi günü iç kesimlerde, salı günü ise doğu bölgelerde sıcaklıklarda kademeli azalış olacak. Çarşamba gününden itibaren yeniden sıcaklıklarda özellikle kuzey ve iç bölgelerde bir miktar artış bekliyoruz ancak geçtiğimiz haftalardaki gibi ekstrem değerlere ulaşmayacak. Yine de sıcak günler çarşamba gününden itibaren tekrar gelecek." diye konuştu.

Yağışların ise pazar günü Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinde görüleceğini aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Pazartesi günü Akdeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Sivas ve Malatya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Salı günü ise yağışların doğu kesimlere hareket etmesini, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'yle Sivas çevrelerinde yağışlar görülmesini bekliyoruz. Çarşamba itibarıyla yağışlı havanın da ülkemizi terk edeceğini söyleyebiliriz."

Üç büyükşehirdeki hava sıcaklıkları

Yüksel, sıcaklıkların İstanbul'da çarşamba gününe kadar 31-33 derece, İzmir'de 32-33 derece olacağını, hafta ortasından itibaren mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde artış yaşanacağını söyledi.

Başkentin hava durumuna ilişkin olarak da Yüksel, " Ankara'da hafta ortasına kadar 33-34 derece olan sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren 36-37 derecelere tekrar ulaşmasını bekliyoruz. Yani sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren yeniden artışa geçecek. Geçtiğimiz günlerdeki gibi ekstrem sıcaklıklar olmayacak ama yine de kavurucu sıcaklıklar bizimle beraber olacak." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurt Genelinde Hava Sıcaklıkları Azalacak, Çarşamba Gününden İtibaren Yeniden Artacak - Son Dakika


Son Dakika
20:45 Messi'yi tebrik etmek için sahaya giren eşi Antonella, başka futbolcuya sarıldı
20:40 CHP'li Mahir Polat'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Buna fırsat vermeyiz
20:34 İstanbul Maltepe'de orman yangını çıktı
20:25 Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, kızı Saida Mirziyoyeva'yı yardımcısı yaptı
20:14 Arsenal ve Fulham 2-2 Berabere Kaldı
19:50 Durdurulamıyorlar! Eyüpspor, Tuzlaspor'u farklı geçti
19:39 4. dakikada kabusu yaşayan United'dan efsane geri dönüş
19:32 ABD'de arabada unutulan bebek sıcaktan hayatını kaybetti
19:15 Bakan Şimşek, ''Cari açık önemli ölçüde daralacak'' diyerek turizm sektörünü işaret etti: Patlama yaşıyor
18:54 TBF, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın müsabakalarına katılmamaları nedeniyle Larkin ve Wilbekin'i 5 maçtan men etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2023 21:11:10. #1.11#
SON DAKİKA: Yurt Genelinde Hava Sıcaklıkları Azalacak, Çarşamba Gününden İtibaren Yeniden Artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement