Yurt Genelinde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Yurt genelinde kar yağışı etkili oluyorKars yeniden beyaz gelinliğini giydi KARS - Kars'ta sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

Yurt genelinde kar yağışı etkili oluyor



Kars yeniden beyaz gelinliğini giydi KARS - Kars'ta sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

Kars'ta son günlerde 4 mevsim bir arada yaşanıyor. Bir hafta önce etkili olan Sibirya soğukları, yerini güneşli ve bahar havasına bırakmıştı. Ardında eriyen karlar, kentte yaz havası yaşatırken, yeniden başlayan kar yağışı ile birlikte Kars'a yeniden beyaz gelinliği giydi.

Sıcak ve güneşli havaya alışan vatandaşlar ise kara hazırlıksız yakalandı. Sabah başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kars'ta, trafik ekipleri de sürücüleri uyararak kent dışına çıkan sürücülerin araçlarında zincir, çekme halatı ve ilk yardım çantası bulundurmaları istendi.



Bingöl'de kar yağışı etkisini gösterdi, 281 köy yolu ulaşıma kapandı BİNGÖL - Bingöl'de kar yağışı etkisini gösterdi, kent genelinde 281 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kar yağışı Bingöl genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.Etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken kent genelinde ise 281 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmasına başladı.

Kapanan 281 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesine bağlı 11 ekip, 106 personel ve 48 araçla çalışma başlattığı bildirildi.

Öte yandan kent merkezinde etkili olan kar nedeniyle Bingöl Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de çalışmalara başladı.

Kar yağışının bu yıl bereketli olduğunu belirten esnaflardan Fatih Ortaç, "Bingöl genelinde bu sene iyi bir kar yağışı var. 45 gün öncesinden başlayan bir yağıştı aslında. İniyoruz ki yaz aylarında da bu bereketli yağışın etkilerini görecek oluruz" dedi. BİNGÖL) Karlıova güne karla uyandı

Hem vatandaşlar, hem belediye ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren karla mücadele çalışması yaptı BİNGÖL - Son yılların en çetin kışını yaşayan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, vatandaşlar yine güne karla uyandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren belediye ekipleri ve vatandaşlar kar temizleme çalışmalarına başladı.

Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı etkili oldu. Bingöl'de ise en çok kar yağışı yine Karlıova ilçesinde yaşandı. Yaklaşık 2 aydır ilçede belirli aralıklara yağan kar nedeniyle vatandaşlarda karla yaşamaya alıştı. Sabahın erken saatlerinde çocuklar karlı yollarda okullarına, vatandaşlar ise işlerine gitti. Araçlarını temizleyen vatandaşlar, karla mücadele ekibi gibi çalıştıklarını belirtirken, son yılların en çetin kışını yaşadıklarını aktardı.

Daha önce defalarca temizlenen yolların bugün yağan karla tekrar kapanması nedeniyle belediye ekiplerinin erken saatlerde çalışmaya başladığı bildirildi.

Öte yandan ilçeye bağlı 5 köy yolunun ise kar nedeniyle ulaşıma kapandığı öğrenildi.



Bolu Dağında kar yağışı etkili oluyor DÜZCE - Türkiye'nin belli bölgelerini etkisi altına alan kar yağışı Bolu Dağında da etkili olmaya başladı. Sabah başlayan kar yağışı zeminde de etkili olurken karayolları ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağında kar yağışı yoğun bir şekilde başladı. Kar yağışı nedeniyle yol beyaza bürünürken, karayolları ekipleri anında kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Yetkililer yola çıkacak olan sürücülerin yanlarında zincir çeki halatı bulundurmalarını istedi. Kar yağışının gün boyu sorması bekleniyor. Elazığ'da kar etkili oldu, 78 köy yolu ulaşıma kapandı

Geceden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.



ELAZIĞ - Elazığ'da kar yağışı geceden itibaren etkili oldu, şuana kadar kent genelinde 78 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kent merkezi beyaz örtü ile kaplanırken vatandaşlar güne karla uyandı. Bazı vatandalar araçlarının üstünü temizlerken bazılar ise kürekle kapılarının önünü açtı. Kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 78 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi tarafından önceden oluşturulan karla mücadele ekiplerinin ise belirli bölgelerde çalışmalara başladığı bildirildi.

Elazığ'a geçen yıllara göre daha fazla kar yağdığını belirten Recai Dikbaş, "Daha da yağması lazım. Şubat ayındayız bugün 3 parmak kar yağdı. Bizim zamanımızda ki karların çeyreği yok. Oda barajların yapılmasından ve iklim değişikliğinden dolayı eski karlar yağmıyor. Buna da şükür geçen sene daha kurak geçti. Bu sene Allah'a şükür iyi yağmur ve kar yağdı" dedi.

Bu sene bereketli bir yıl olduğunu aktaran Halil Koç ise, "Yoğun bir şekilde kar yağışı aldık. Türkiye ortalamasına göre bayağı iyi oldu. Rabbim rahmet ve bereketini arttırsın inşallah yağışlar devam eder. Köylümüz ve vatandaşımız sevinir. Allah rahmetini eksik etmesin"ifadelerini kullandı.

Meteoroloji;" Kar yağışı devam edecek"

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Elazığ, Malatya, Tunceli'de yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, Bingöl'de kar yağışlı, Adıyaman'da ise aralıklı yağmur ve yüksek kesimlerinde kar yağışının devam edeceğini bildirdi.

Hava sıcaklıklarında 2 ile 4 derecelik düşüş beklendiğini de aktaran meteoroloji, buzlanma, don ve yüksek kar örtüsüne sahip eğimli arazilerde çığ tehlikesine karşı tedbirli olunmasını istedi.

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