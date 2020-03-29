Yurt genelinde 'koronavirüs sessizliği' - Son Dakika

Yurt genelinde 'koronavirüs sessizliği'
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Samsun kent merkezinin havadan görüntüleri Boş yollar Kıyı şeridi ve parklar Parktaki güvercinler SAMSUN - Samsun'da, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Anıtı ve kentin işlek caddelerinde sakinlik yaşanıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Samsun kent merkezinin havadan görüntüleri
Boş yollar
Kıyı şeridi ve parklar
Parktaki güvercinler SAMSUN - Samsun'da, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Anıtı ve kentin işlek caddelerinde sakinlik yaşanıyor. Trafik yoğunluğunun da azaldığı kentte, drone ile çekilen görüntülerde kentteki sakinlik dikkati çekti.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 05:46 Kaynak: AA
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