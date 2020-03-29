Yurt genelinde "koronavirüs sessizliği"
6 saat önce
Zübeyde Hanım Bulvarından görüntü Polis araçlarından anons yapılması IĞDIR - Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyan vatandaşlar cadde ve meydanları boş bıraktı.
Zübeyde Hanım Bulvarından görüntü
Polis araçlarından anons yapılması IĞDIR - Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyan vatandaşlar cadde ve meydanları boş bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 05:50 Kaynak: AA
Son Dakika Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı değil İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık Adıyaman'da mezarlıktan gelen kadın çığlığı polisleri harekete geçirdi