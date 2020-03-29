Yurt genelinde 'koronavirüs sessizliği' - Son Dakika

Yurt genelinde 'koronavirüs sessizliği'
6 saat önce
Aydın-Denizli karayolu Adnan Menderes Bulvarı'ndan görüntü Atatürk Kent Meydanı'ndan görüntü İstasyon Meydanı'ndan görüntü Sevgi Yolu'ndan görüntü Parklardan görüntü Boşalan caddeler AYDIN - Aydın'da da kentin önemli işlek yerlerinden Atatürk Kent Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı ve...
Aydın- Denizli karayolu
Adnan Menderes Bulvarı'ndan görüntü
Atatürk Kent Meydanı'ndan görüntü
İstasyon Meydanı'ndan görüntü
Sevgi Yolu'ndan görüntü
Parklardan görüntü
Boşalan caddeler AYDIN - Aydın'da da kentin önemli işlek yerlerinden Atatürk Kent Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı ve İstasyon Meydanı'nda sakinlik hakim.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 05:56 Kaynak: AA
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