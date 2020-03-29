Yurt genelinde 'koronavirüs sessizliği' - Son Dakika

Ege Bölgesi'ndeki illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle süren "Evde kal" kampanyasının etkisiyle sokak ile meydanlar boşaldı. İzmir'de kentin en işlek yerlerinden Konak Meydanı, Kordon ile sokaklarda çok az kişi bulunuyor.