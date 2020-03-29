Yurt genelinde 'koronavirüs sessizliği' - Son Dakika

Yurt genelinde 'koronavirüs sessizliği'
6 saat önce
Ege Bölgesi'ndeki illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle süren "Evde kal" kampanyasının etkisiyle sokak ile meydanlar boşaldı.
Ege Bölgesi'ndeki illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle süren "Evde kal" kampanyasının etkisiyle sokak ile meydanlar boşaldı. İzmir'de kentin en işlek yerlerinden Konak Meydanı, Kordon ile sokaklarda çok az kişi bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 06:56 Kaynak: AA
Son Dakika İzmir'de semt pazarları dolu Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama getirildi New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi