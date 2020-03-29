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Yurt genelinde "koronavirüs sessizliği" - drone
6 saat önce
Diyarbakır'da hafta sonu yoğun olan merkez Kayapınar ve tarihi Sur ilçelerine bağlı caddelerde sessizlik hakim. Pazar günleri Kayapınar ilçesinde sporseverler ile çocuklu ailelerin büyük ilgi gösterdiği Kent Meydanı en sakin gününü yaşadı.
Diyarbakır'da hafta sonu yoğun olan merkez Kayapınar ve tarihi Sur ilçelerine bağlı caddelerde sessizlik hakim. Pazar günleri Kayapınar ilçesinde sporseverler ile çocuklu ailelerin büyük ilgi gösterdiği Kent Meydanı en sakin gününü yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 06:00 Kaynak: AA
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