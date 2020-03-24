Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri sürüyor - Son Dakika

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

Gaziantep'te, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerini evlerine götürüyor.

Park ve bahçelerde bulunan veya alışveriş için dışarıda olan yaşlı vatandaşları dışarıya çıkmamaları konusunda ikaz eden ekipler, daha sonra bu kişileri ekip araçlarıyla evlerine bıraktı.

TDP ekipleri ayrıca, vatandaşlara, koronavirüsle ilgili sosyal medyada halkı tedirgin edecek paylaşım yapanlara itibar etmemeleri, devletin resmi kurum hesaplarından doğru ve güncel bilgileri öğrenebilecekleri konusunda bilgilendirme yaptı.

Tedbirler kapsamında ekipler, açık ya da kapalı alanlarda, ATM önlerinde vatandaşların sosyal mesafe kurallarına ve koruyucu tedbirlere dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri de birçok noktada bulunan bankları kaldırdı.

Öte yandan şehrin her noktasında temizlik çalışmaları devam ederken, 14 kuralın anlatıldığı broşürler vatandaşlara dağıtıldı.

Diğer yandan zabıta ekipleri, salgınla mücadele kapsamında geçici süreyle kapatılan dükkanların denetimlerini yaptı. Ekmek fırınları ve gıda satan dükkanlarda hijyen şartları ve dezenfekte durumlarının denetimi de sürdürdü.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da ilçelerinde bulunan tüm sosyal tesisler, camiler, spor tesisleri, aile merkezleri, polis merkezi amirlikleri, parklar, pazar yerleri, çöp konteynerleri, yollar, kaldırımlar ve çöp kamyonlarının insan sağlığına zararsız olan doğal ilaçlarla yıkanarak dezenfekte edilme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Şahinbey Belediyesi de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ekonomik sıkıntı yaşayan dar gelirli 7 bin aileye biner lira maddi destek sağlayacaklarını bildirdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ailelere maddi desteğin yanı sıra gıda ve hijyen malzemesi yardımı da yapacaklarını bildirdi.

Yardım yapacakları ailelerde çalışan kimsenin olmadığına dikkati çeken Tahmazoğlu, "Geçtiğimiz yıl 5 bin ailemiz sosyal marketten faydalanıyordu. Bu ailelerimize geçtiğimiz yıl aralık ayında 750 lira maddi yardım yaptık. Bu yardımdan dolayı güzel geri dönüşler aldık. Şimdi 7 bin ailemize 1000'er lira nakdi yardım yapacağız." ifadesini kullandı.

Öte yandan Gaziantep'te öğrencileri evde kaldıkları süre boyunca okumaya teşvik etmek ve başarı oranını arttırmak için kitap dağıtıldı.

Çalışma kapsamında ilk etapta 10 bin kitap ve 60 bin soru bankası kitabı dağıtılacağı bildirildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de kent genelinde sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan araç dezenfekte istasyonu sayısı ikiye çıkarıldı.

1 1 Nisan Fuar Merkezi ve Şanlıurfa Müzesi otoparklarında oluşturulan istasyonlarda sürücüler araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte yaptırabiliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğünce, koronavirüs tedbirleri kapsamında, su faturası ödeme veznelerinde dezenfeksiyon gerçekleştirildi, çalışanlara maske ve eldiven dağıtıldı.



ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Emin Özçınar, sahada çalışan personellerin hijyeni için gerekli tedbirleri aldıklarını, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda çalışanlara uymaları gereken kuralları anlattıklarını kaydetti.



Öte yandan, Viranşehir ilçesinde belediye ekipleri, kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı.

İlçedeki büyük caddeler ve Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde 45 personel ve 20 araçla temizlik ve dezenfekte çalışması yapan ekipler, salgına karşı önlem aldı.

Adıyaman

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gıda sektöründeki iş yerlerini ziyaret ederek, esnafı koronavirüs konusunda bilgilendirdi.

Gölbaşı ilçesinde bir medikal firması tarafından kronik rahatsızlığı olan hastalara ücretsiz el dezenfektanı, eldiven ve maske verildi.

El dezenfektanı, eldiven ve maske almak için gelen hasta yakını Ayşe Görücü, medikal firma sahibine duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Malatya

Malatya'da Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları sınırlandırılmasına rağmen yasağa uymayanları polis ekipleri ikazda bulunarak, evlerine gönderdi.

Kentteki işlek sokaklar, park, yeşil alanlar, kent meydanı, cami avluları ve otobüs duraklarında devriye gezen polis ekipleri, kimlik kontrolü yaptı.

Polis araçlarından yapılan anonsta, "Değerli Malatyalılar, başta sizlerin olmak üzere yakınlarınızın ve tüm vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Sizi yasalara uymaya davet ediyoruz. Yasalara uymayıp sokağa çıkanlar için yasal işlem yapılacaktır. Evde kalın, sağlıklı kalın." ifadesi kullanıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte 65 yaş ve üzerinde olup da dışarı çıkma yasağını ihlal eden 61 kişiye idari işlem yaptı

Doğanşehir ilçesinde de polis ekipleri ilçe merkezinde ve pazar yerlerinde kontrol gerçekleştirdi.



İlçe Jandarma Komutanlığı da yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere dikkati çekmek amacıyla klip hazırladı.

Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarının istediği klipte, jandarma aracından, "Biz sizler ve sizlerin sağlığı için dışarıdayız. Sizler sevdikleriniz ve bizler için evinizde kalın. Zorunlu ihtiyaçlarınız olmadığı takdirde dışarıya çıkmamanızı önemle rica ediyoruz." anonsu yapıldı.

Battalgazi Belediyesince yapılan yazılı açıklamaya göre de yeni evlenen çiftlerin nikahları koronavirüs önlemleri kapsamında kıyıldı.

Meliha Elif Gökçeoğlu ve Ali Erdoğan çiftinin nikah töreni, belediye nikah salonunda iki şahit eşliğinde maske takılarak gerçekleştirildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de nikah tarihlerini değiştirmek isteyenlere gerekli kolaylığı sağladıklarını belirterek, "Ancak nikahlarını kıydırmak isteyen çiftlerimize aldığımız tedbirler nezaretinde yardımcı oluyoruz." ifadesini kullandı.

Yeşilyurt Belediyesi ise yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vakitlerini evde geçiren vatandaşların market alışverişini yaparak kendilerine teslim etmek amacıyla "Siz İsteyin Biz Getirelim" adlı projeyi başlattı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, koronavirüsün yayılmasını önlemek için evde kalmanın önemli olduğunu vurgulayarak, şunları aktardı:

"Virüs salgınından hem kendilerini hem de sevdiklerini korumak adına evlerinde zamanlarını geçiren vatandaşlarımızın market alışverişlerinde kolaylık sağlamak adına 'Siz İsteyen Biz Getirelim' adı altında sosyal sorumluluk projemize bugün itibarıyla başladık. 0 553 178 33 33 nolu numarayı arayacak vatandaşlarımızın market alışverişleri personellerimiz tarafından Yeşilyurt Belediyesi Yeşil Gıda Markette yapılarak, araçlarla evlerine teslim edilecektir."

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta kronik rahatsızlığı bulunan Büyük Sır İlkokulu Müdür Yardımcısı Metin İpek'in diyabet ilaçları jandarma ekipleri tarafından alındı.

Kentteki Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde maske üretimine başlandı.

Okul müdürü Fahrettin Kerim Üstündağ, yaptığı açıklamada, "Okullarda dezenfekte çalışması yapan personellerin kullanacağı maskeleri üretmeye başladık. Talep olması durumunda her yere bu maskeden yapabiliriz. Şu anda günlük 1000'e yakın maske üretimi yapıyoruz." dedi.

Elbistan ilçesinde şehirlerarası otobüs işletmeciliği yapan firmalar, koronavirüs önlemleri kapsamında seferlerini 1 Nisan'a kadar erteleme kararı aldı.