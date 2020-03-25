Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri sürüyor - Son Dakika

Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri sürüyor

6 saat önce

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

Gaziantep'te, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarına devam ediyor.

Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yaşlı vatandaşların maaşları çekildi, gıda ihtiyaçlarının karşılandı ve hastaneye götürüldü.

Ekipler kendilerini dolandırmak isteyenlere karşı dikkatli olmaları ve 155 Polis İmdat hattını aramaları konusunda uyarıda bulundu.

Sokağa çıkma yasağından haberi olmayan ve dışarıda bulunan yaşlı vatandaşlar, ekip araçlarıyla evlerine götürüldü.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de tedbirler kapsamında 65 yaş üstü araç kullanan sürücülere uyarıda bulundu ve yaşlı vatandaşların yolculuk yaptığı araçlarda yüzde 50 oranında fazla yolcu alınmaması gerektiğini konularında denetim ve bilgilendirme gerçekleştirdi.

Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri sürüyor

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:42 Kaynak: AA

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