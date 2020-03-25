Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri sürüyor - Son Dakika
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Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri sürüyor

7 saat önce

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Gaziantep'te, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte, Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yaşlı vatandaşların maaşları çekildi, gıda ihtiyaçları karşılandı ve isteyenler hastaneye götürüldü.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de toplu taşıma araçlarında yüzde 50 oranında fazla yolcu alınmaması için denetim ve bilgilendirme gerçekleştirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü de toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alımını engelleme çalışmaları yürütüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı meslek edindirme kursunda ise maske üretimine başlandı.

GASMEK Ünaldı Kurs Merkezinde 21 usta öğretici, 8 kursiyer günde yaklaşık 10 bin maske üretimi gerçekleştiriyor.

Nurdağı ilçesinde 43 yıldır terzilik yapan 63 yaşındaki Eyüp Gökkaya da kendi imalatı olan pamuk kumaştan maskeleri isteyenlere ücretsiz dağıtıyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş başkanlığındaki Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların taleplerini karşılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü de (ŞUSKİ) koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini artırıyor.

Bu kapsamda il genelinde hizmet veren içme suyu arıtma tesisleri ve otomatik klorlama cihazları, 7/24 dezenfeksiyon işlemine tabii tutularak, çalışmalar en üst düzeyde titizlikle devam ediyor.

Merkez Eyyübiye Belediyesi de tedbirler kapsamında ilçe genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, şehir içi minibüs taşımacılığı yapan ulaşım hatları denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte şehir içi ulaşım yapan sürücüleri, yolcuları yan yana oturtmamaları ve araçları düzenli dezenfekte etmeleri konusunda uyardı.

Gölbaşı ilçesinde de Valilik koordinesinde kurulan "Vefa İletişim Merkezi" kapsamında belediye ekipleri ihtiyaç sahiplerine yardım ve destek çalışmalarını sürdürüyor.

Kilis

Kilis'te de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ile üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik Türk Kızılay Kilis Şubesi, İl Ekip Başkanlığı ve Toplum Destek Merkezi tarafından yardım çalışması başlatıldı.

Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki yardım faaliyetlerine katılan Türk Kızılay Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Valilik, Kaymakamlık ve STK'lerden oluşturulan "Vefa Destek Grubu Komisyonu" tarafından tespit edilen ailelere yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Kronik rahatsızlığı olanlar ve 65 yaşın üzerindeki vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik başlatılan çalışmayla üç ayrı ekiple sahada olduklarını belirten Erdoğan, "Türk Kızılay olarak onların ihtiyaç duydukları hijyen ve gıda paketlerini evlerinde kendilerine teslim ediyoruz. Onlarla sohbet ederek başka ihtiyaçları varsa belirliyor, aynı zamanda da moral ve motivasyonlarına katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Malatya

Malatya Valisi Aydın Baruş başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında, "Ganyan bayi" olarak tabir edilen bazı mekanlarda, yurt dışındaki at yarışları üzerinden bahis oynatıldığı ve vatandaşların toplanmasına neden olunduğunun tespit edildiğinden, halk sağlığını korumak için söz konusu mekanların kapatılmasına karar verdi.

Malatya'da duyarlı bir vatandaş ise Beydağı Polis Merkezine kek getirerek, çocuklarının yazdığı notu iletti.

Rıdvan İsa Dalkılıç'ın yazdığı notta, "Sevgili polis amca sizi, biz çok seviyoruz. Siz bizi koruyorsunuz." ifadeleri yer aldı.

Hayrunnise Dalkılıç ise notunda şunları yazdı:

"Sevgili polis abilerim, sizlere ve sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsem az kalır. Umarım bir an önce virüsten kurtuluruz. Hem dünyamız hem de ülkemiz tez vakitte sağlığına kavuşur ve Allah'a inanmaya başlarlar. Şunu unutmayın ki ülkemiz sizlere ve sağlık çalışanlarına çok minnettar. Gönderdiğimiz kekleri umarım beğenirsiniz. Sizleri çok seviyoruz, kendinize iyi bakın."

Kale ve Battalgazi ilçelerinde de 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yardım çalışmaları gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri Trabzon Caddesi, Yeni Hükümet Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ve Zübeyde Hanım Caddesi olmak üzere Müftülük Meydanı'ndan Valilik kavşağına kadar olan bölgede ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı.

Ekipler ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını, trafikte aksaklığa meydan vermemek adına günün belirli saatlerinde sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünün Batı Çevre Yolu üzerindeki yeni hizmet binasında bahçe girişi ve şube girişlerinde görevli personeller tarafından dışarıdan giriş yapan herkes dezenfekte ediliyor ve ateşi ölçülüyor.

Yüksek ateş tespit edilen personel ve vatandaşlar, sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Uygulamanın Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçe Emniyet müdürlükleriyle, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğünde de yapıldığı öğrenildi.

Bu arada, polis ekiplerinin "evde kal" uyarıları sürerken, Vefa Sosyal Destek Grubu da çalışmalarına devam ediyor.

Polis ve jandarma ekipleri de ihtiyaç sahiplerinin taleplerini karşılamayı sürdürüyor.

Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri sürüyor

Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:21 Kaynak: AA

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