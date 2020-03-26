Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri sürüyor - Son Dakika

Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri sürüyor

6 saat önce

Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri sürüyor, System.String[]

Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Gaziantep Valiliği kentteki açık hava reklam mecraları ve trafik ı?ıklarında düzenleme yaparak vatandaşları uyardı. İlgili alanlardaki yazıları "evde kal" çağrısı haline getiren çalışmayla, farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Öte yandan Gaziantep'teki bazı yerel gazeteler, geçici süreliğine basılı yayınlarına ara verdi. Gazetelerin, bu süre içerisinde internet sitesi ve sosyal medya aracılığıyla okurlarıyla buluşmaya devam edeceği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 65 yaş ve üzeri vatandaşların taleplerini karşılamayı sürdürüyor.

Ekipler, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından haberi olmayan yaşlı vatandaşları bilgilendirerek ikametlerine götürdü.

Evlerinde bulunan vatandaşları da ziyaret eden ekipler, maaşını çekmek isteyenlerin ricasını yerine getirdi ve temel ihtiyaçlarını teslim etti.

Ekipler, maaş kartlarını tanımadıkları hiç kimseye vermemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Malatya

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), yeni tip koronavirüs nedeniyle ara verilen eğitim ve öğretimi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) aracılığıyla sürdürüyor.

Sosyal medyada paylaşılan ve YÖK kararı olarak lanse edilen "bahar döneminin sona erdiği, sınavların yapılmayacağı" yönündeki haberlerin asılsız olduğu ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Yüksek Öğretim Kurulumuzun böyle bir duyurusu yoktur. Eğitimlerimiz MTÜ UZEM aracılığıyla online olarak devam etmektedir. Yüksek Öğretim Kuruluna ait duyurular için 'yok.gov.tr' üniversitemize ait resmi duyuru ve bilgilendirmeler için 'ozal.edu.tr' adresini takip edebilirsiniz."

Öte yandan Darende Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, ilçe girişlerinde bulunan uygulama noktalarında otobüsler üzerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, araçlarda seyahat edenlerin sayısını ve yolcular arasındaki güvenli mesafe noktalarını denetlerken, otobüs şoförlerine de hijyen kurallarına uymaları konusunda ikazda bulundu.

Sınır hattında 3 dilde uyarı anonsu

Şanlıurfa'nın Suriye sınır hattındaki Ceylanpınar ilçesinde yeni tip koronavirüse karşı insanların bilinçlendirilmesi amacıyla belediye tarafından Türkçe, Kürtçe ve Arapça anonslar yapılıyor.

Anonslarda, ilçe halkının mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları istenerek, kişisel hijyene ve sosyal mesafeye dikkat çekiliyor.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse karşı vatandaşlara yapmış olduğu mesaj çağrısı da 3 dilde yayınlanıyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları bugün itibariyle seferlerine ara verdi.

Kahramanmaraş Otobüs İşletmecileri Derneği Başkanı Yaşar Karagöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs hastalığını yenmek için tedbir amaçlı seferlere ara verdiklerini, kurallara uyduklarını söyledi.

"İnsanların sağlığı ve sıhhati bizim otobüslerimizden daha önemli. Kimsenin zarar görmesini istemeyiz. Allah'ın izniyle bu illeti yeneceğiz. İkinci bir emre kadar tüm seferlerimizi iptal ettik." diyen Karagöl, Van, Diyarbakır, Erzurum, Kars ve Antalya güzergahlarına kent dışındaki firmaların seferine devam ettiğini, önceden 100'e yakın yapılan sefer sayılarının şu anda ise 3-4'e kadar düştüğünü belirtti.

Otobüslerde denetimler sürüyor

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde uygulama yaparak, otobüslerde vatandaşların çapraz oturma kuralına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında özel ekipler oluşturan Dulkadiroğlu Belediyesince, merkez mahallelerde bulunan cami ve cemevleri de dezenfekte edildi.

Koronavirüs, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:06 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir
Van'da üretilen dezenfekte cihazına yoğun ilgi Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı         
19:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz         
19:29
Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık serbest bırakıldı Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık serbest bırakıldı         
19:19
Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor         
19:18
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı         
19:06
ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu         
18:51
Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı         
18:42
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü         
18:37
Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak         
18:37
Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı! Kendini streçe sardı Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı! Kendini streçe sardı         
18:34
İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet         
18:28
Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar         
18:11
Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir         
18:10
Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı         
18:00
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama         
17:31
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı         
17:24
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir         
17:22
Eski futbolcu Wesley Sonck'tan fenomen kızına gönderme: Ben bikinili fotoğraf paylaşmıyorum Eski futbolcu Wesley Sonck'tan fenomen kızına gönderme: Ben bikinili fotoğraf paylaşmıyorum         
17:20
Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu         
17:12
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir         
17:00
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz         
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı         
16:54
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor         
16:52
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı         
16:50
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı         
16:48
Graziano Pelle ve sevglisinin koronavirüs dansı rekor kırdı Graziano Pelle ve sevglisinin koronavirüs dansı rekor kırdı         
16:47
Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı         
16:44
İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı         
16:43
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti         
16:41
Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde         
16:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2020 19:59:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]