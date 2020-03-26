Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri sürüyor - Son Dakika

Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri sürüyor

6 saat önce

Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Gaziantep Valiliği kentteki açık hava reklam mecraları ve trafik ı?ıklarında düzenleme yaparak vatandaşları uyardı. İlgili alanlardaki yazıları "evde kal" çağrısı haline getiren çalışmayla, farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Öte yandan Gaziantep'teki bazı yerel gazeteler, geçici süreliğine basılı yayınlarına ara verdi. Gazetelerin, bu süre içerisinde internet sitesi ve sosyal medya aracılığıyla okurlarıyla buluşmaya devam edeceği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 65 yaş ve üzeri vatandaşların taleplerini karşılamayı sürdürüyor.

Ekipler, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından haberi olmayan yaşlı vatandaşları bilgilendirerek ikametlerine götürdü.

Evlerinde bulunan vatandaşları da ziyaret eden ekipler, maaşını çekmek isteyenlerin ricasını yerine getirdi ve temel ihtiyaçlarını teslim etti.

Ekipler, maaş kartlarını tanımadıkları hiç kimseye vermemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Malatya

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), yeni tip koronavirüs nedeniyle ara verilen eğitim ve öğretimi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) aracılığıyla sürdürüyor.

Sosyal medyada paylaşılan ve YÖK kararı olarak lanse edilen "bahar döneminin sona erdiği, sınavların yapılmayacağı" yönündeki haberlerin asılsız olduğu ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Yüksek Öğretim Kurulumuzun böyle bir duyurusu yoktur. Eğitimlerimiz MTÜ UZEM aracılığıyla online olarak devam etmektedir. Yüksek Öğretim Kuruluna ait duyurular için 'yok.gov.tr' üniversitemize ait resmi duyuru ve bilgilendirmeler için 'ozal.edu.tr' adresini takip edebilirsiniz."

Öte yandan Darende Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, ilçe girişlerinde bulunan uygulama noktalarında otobüsler üzerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, araçlarda seyahat edenlerin sayısını ve yolcular arasındaki güvenli mesafe noktalarını denetlerken, otobüs şoförlerine de hijyen kurallarına uymaları konusunda ikazda bulundu.

Sınır hattında 3 dilde uyarı anonsu

Şanlıurfa'nın Suriye sınır hattındaki Ceylanpınar ilçesinde yeni tip koronavirüse karşı insanların bilinçlendirilmesi amacıyla belediye tarafından Türkçe, Kürtçe ve Arapça anonslar yapılıyor.

Anonslarda, ilçe halkının mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları istenerek, kişisel hijyene ve sosyal mesafeye dikkat çekiliyor.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse karşı vatandaşlara yapmış olduğu mesaj çağrısı da 3 dilde yayınlanıyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları bugün itibariyle seferlerine ara verdi.

Kahramanmaraş Otobüs İşletmecileri Derneği Başkanı Yaşar Karagöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs hastalığını yenmek için tedbir amaçlı seferlere ara verdiklerini, kurallara uyduklarını söyledi.

"İnsanların sağlığı ve sıhhati bizim otobüslerimizden daha önemli. Kimsenin zarar görmesini istemeyiz. Allah'ın izniyle bu illeti yeneceğiz. İkinci bir emre kadar tüm seferlerimizi iptal ettik." diyen Karagöl, Van, Diyarbakır, Erzurum, Kars ve Antalya güzergahlarına kent dışındaki firmaların seferine devam ettiğini, önceden 100'e yakın yapılan sefer sayılarının şu anda ise 3-4'e kadar düştüğünü belirtti.

Otobüslerde denetimler sürüyor

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde uygulama yaparak, otobüslerde vatandaşların çapraz oturma kuralına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında özel ekipler oluşturan Dulkadiroğlu Belediyesince, merkez mahallelerde bulunan cami ve cemevleri de dezenfekte edildi.

Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri sürüyor

Koronavirüs, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:47 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz Merkez Bankası'ndan koronavirüs açıklaması: Salgının ekonomiye etkilerini yakından takip ediyoruz 102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi
102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi 102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi         
23:15
Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti         
22:44
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi         
22:38
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor         
22:07
İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü         
22:03
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi         
21:58
ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek         
21:50
Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım         
21:47
Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde         
21:45
Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor         
21:44
Koronavirüs korkusu nedeniyle asansör düğmesine ayağıyla basan kişinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti Koronavirüs korkusu nedeniyle asansör düğmesine ayağıyla basan kişinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti         
21:27
Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı         
21:07
Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı         
21:00
Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak         
20:59
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü         
20:53
New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı         
20:30
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi         
20:29
Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı         
20:28
Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış? Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış?         
20:14
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi         
20:08
Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı         
20:04
Merkez Bankası'ndan koronavirüs açıklaması: Salgının ekonomiye etkilerini yakından takip ediyoruz Merkez Bankası'ndan koronavirüs açıklaması: Salgının ekonomiye etkilerini yakından takip ediyoruz         
20:02
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı         
19:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz         
19:29
Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık serbest bırakıldı Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık serbest bırakıldı         
19:19
Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor         
19:18
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı         
19:06
ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu         
18:51
Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı         
18:42
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü         
18:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2020 23:22:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]