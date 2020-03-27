Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri sürüyor - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü personelinin 65 yaş ve üssü vatandaşların taleplerini telefonla alması

Vatandaşların talep ettiği ürünlerin evlerinde vatandaşlara teslim edilmesi Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Malatya

Malatya'da da İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanarak, personel ve işçi servislerinin ruhsatlarında yazan yolcu kapasitelerinin yüze 50'si kadar yolcu taşımasını kararlaştırdı.

Kurul ayrıca kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetlerinin bugün saat 17.00 itibariyle durdurulmasına karar verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ise 65 yaş üstündeki yaşlılara verilen hizmetlerle ilgili klip hazırladı.

Çağrı merkezinde vatandaşların taleplerini alan polislerin yer aldığı klipte, alınan taleplerin yerine getirilmesine ilişkin videolara yer verildi.