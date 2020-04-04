Yurt genelinde koronavirüse karşı ilave tedbirlere ve "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika
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Yurt genelinde koronavirüse karşı ilave tedbirlere ve "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözleniyor.

Yurt genelinde koronavirüse karşı ilave tedbirlere ve

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözleniyor.

Ülke genelinde daha önceden 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama ile gece yarısından itibaren yürürlüğü giren 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanmasının ardından kentler sükunete büründü.

Başkentte, Kovid-19 önlemleri kapsamındaki uyarılar sonucunda Ulus Meydanı'nda yoğunluk oluşmadı.

Yaya ve araç trafiğinin geçmiş hafta sonlarına göre sakin olduğu başkentte, hususi ve toplu taşıma araçlarında sürücüler de maske taktı.

Toplu taşıma araçlarını durdurup denetleme yapan polis, sürücülere maskesiz yolcu almamaları konusunda uyarıda bulundu.


Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararlara istinaden, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar da sokağa çıkmadı.

Vatandaşların "Evde kal" çağrılarına dikkat etmesiyle hafta sonu Ankara'daki işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde yoğunluk azaldı.

İstanbul'un işlek meydanlarında "sessizlik" hakim


İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarının meydan ve caddeleri ile en işlek alanlarında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle sessizlik hakim.


Başta Beyoğlu'ndaki Taksim ve İstiklal Caddesi olmak üzere Kadıköy, Üsküdar ve Beşiktaş bölgelerinde meydanların boş kaldı.

Üsküdar ve Kadıköy meydanlarında ise toplu ulaşım aracı metro, Marmaray, vapur ve motorları kullanan vatandaşların geçişi dışında bir yoğunluk olmadığı gözlenirken, polis ve zabıta ekipleri sahil ve parklarda yürüyüş ve spor yapan vatandaşları uyardı.


Hafta sonları milyonlarca insanı ağırlayan, ticaretin ve turizmin merkezi tarihi yarımadada ise dükkanların birçoğu kapalıyken, yabancı turistlerin de ülkelerine dönmeleriyle meydanlar güvercin ve kedilere kaldı.


İstanbul Valiliğinin kararı gereği geçici süre ile kapatılan Mısır Çarşısı ve Kapalıçarşı'nın etrafı da sessizliğe bürünürken, tarihi çarşıların kapanmasıyla civardaki esnaf da kepenklerini indirdi.

Bu arada, İstanbul'un en işlek hatlarından biri olan Eminönü-Üsküdar vapuru ile tarihi yarımadadaki tramvay hattında az sayıda kişinin yolculuk etti.

Hafta sonları oltayla balık avlama yasağı nedeniyle de balıkçıların uğrak noktası olan Galata Köprüsü ve Eminönü de ıssız kaldı. Hafta sonları sahillerde spor ve koşu yapma yasağının gelmesiyle Sirkeci ve Haliç sahiline de kimsenin gelmedi.

Ege'de meydanlar boş kaldı


İzmir, Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak'ta nispeten "evde kal" çağrısına uyulması sonucu normalde yoğunluk yaşanan alanlar boş kaldı.

İzmir kent merkezindeki en işlek yerlerden Konak, Cumhuriyet, Gündoğdu, Küçükpark, Alsancak meydanları ve sahiller sakindi.

Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak'ta da normalde hareketli olan alanlar boş kaldı.

Afyonkarahisar'da da Kent Meydanı, Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı girişi ve belediye etrafında insan ve trafik yoğunluğu bulunmuyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya sakin

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına uyuldu.

Malatya'da kent merkezindeki 15 Temmuz Millet Meydanı "evde kal" çağrısı ve 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasıyla boş kaldı.

Diğer kentlerde de benzer durum yaşanırken, kent merkezlerinde yoğunluk ciddi oranda azaldı.

Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te çağrıya büyük oranda uyuluyor


Bursa'da, Kovid-19 salgını öncesinde kalabalık olan bölgeler günü sakin geçiriyor.


Tarihi Kapalı Çarşı ve Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere şehir merkezinde genellikle yoğunluk yaşanmadı.

Polis ekipleri meydanlara çıkan bazı yollarda önlem alarak, işi olmayanların geçişine izin vermiyor.


Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyulan Eskişehir kent merkezinde de Vilayet Meydanı'na çıkan İki Eylül Caddesi ile İsmet İnönü Caddesi ve Hamamyolu Caddesi'nin sakin olduğu gözlendi.


Tedbirler kapsamında Bilecik kent meydanında yoğunluk yaşanmazken Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey Caddesi ve bankalar bölümünde polis ekipleri anonslarla vatandaşları uyarıyor.

Doğu ve Güneydoğu'da vatandaşlar çağrıya uydu

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyuluyor.


65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama ile 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanmasının ardından valiliklerce hayata geçirilen ilave tedbirler sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı kent meydanları boş kaldı.


Bölge illerinde polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşları evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıyor.


Vatandaşların tedbirlere uyması ile bölge genelinde cadde, sokak, meydan ve parklarda sakinlik gözlendi.

Erzurum, Kars, Tunceli, Erzincan ve Ardahan'ın en işlek, cadde, sokak, meydan, park ve tarihi yerleri vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle boş kaldı.


Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi ile Havuzbaşı, Yakutiye Kent Meydanı ve Çifte Minareli Medrese, Kars'ta Faikbey ve Kazımpaşa caddeleri ile Kent Meydanı, Ardahan'da Kongre Caddesi ile Milli Egemenlik Parkı, Tunceli'de Cumhuriyet Caddesi, Sanat Sokağı ve Seyit Rıza Meydanı, Erzincan'da Cumhuriyet Meydanı, Halitpaşa ile Ordu caddeleri vatandaşların, evde kalması yönündeki çağrıya uyması nedeniyle en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Van'da kentin en işlek caddelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İskele ile Beşyol Meydanı, vatandaşların duyarlı davranmaları sonucu rağbet görmedi.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil bandı ve göl kıyılarında anons yaparak vatandaşların evlerinde kalması uyarısı yaptı. Giriş çıkışlara kapatılan kentte ekipler, toplu yaşam alanları ve caddelerde denetimler yaptı.

Akdeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor


Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına uyuldu.

Adana'da Ali Bozdoğanoğlu, Gazipaşa ve Ziyapaşa bulvarları, Uğur Mumcu ve 5 Ocak meydanları, Atatürk ve Merkez parklar "evde kal" çağrısı ve 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasıyla birlikte boş kaldı.

Mersin'de Adnan Menderes Bulvarı sahil kordonu ile Mersin İdmanyurdu, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe meydanlarında sessizlik hakim oldu. Akdeniz ilçesinde bulunan Cumhuriyet Alanı ve Atatürk Parkı da sakin kaldı.

Hatay'da cadde ve sokakların sakinliği dikkatleri çekti. Kentin en işlek caddesi Atatürk Caddesi ile Köprübaşı mevkinde yoğunluk ciddi oranda azaldı.


Osmaniye'de, Musa Şahin ve Devlet Bahçeli bulvarları, Atatürk Caddesi, Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanlarında da sakinlik hakimdi.

Turizm merkezleri sessiz

Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, turistlerin eskiden yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi, Kaleiçi, Kazım Özalp, Güllük ve Işıklar caddeleri en sakin günlerini yaşıyor.

Polis ekipleri, işleri dolayısıyla sokakta bulunan vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Antalya Balıkçı Barınağında da sessizlik hakim, balıkçıların uyarıları dikkate aldığı görüldü.


Muğla'nın turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinin yoğun olduğu ünlü sahil, plaj, meydanları ile yürüyüş yolları sakindi.

İç Anadolu "Evde kaldı"

Konya'da yılın her dönemi yoğun ziyaretçi alan Mevlana Meydanı'nın yanı sıra Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı, Kültür Park, Kılıçarslan Şehir Meydanı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı çevresi ile Otogar ve Kule Kavşağı bugün de boş kaldı.

Mevlana Müzesi yakınında, ticari hayatın yoğun olduğu Tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki bazı dükkanların kapalı olması dikkati çekti.


Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra İsmet Paşa Caddesi, 1'inci ve 2'nci İstasyon caddelerinde sakinlik sürerken, Aksaray'da da şehir merkezindeki meydanlar, işlek cadde ve güzergahlar boş kaldı.


Kayseri'de vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "Evde kal" çağrısına uyduğu gözlendi.


Tedbirler öncesinde günde binlerce insanın uğrak noktası olan Cumhuriyet Meydanı, Kapalı Çarşı ve Mimarsinan Parkı'nda sessiz bir gün yaşandı.

Yozgat'ta da cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin en yoğun bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı ve Lise Caddesi adeta sessizliğe büründü.

Trakya sakin

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de koronavirüs salgını ve etkili olan sağanak nedeniyle meydanlar boş kaldı.


Valilik kararıyla kentin en işlek yerleri olan Saraçlar ve Çilingirler caddelerinin giriş ve çıkışlarına bariyer konulması, yaya yoğunluğunun azalmasında etkili oldu.


Polis ekipleri 20 yaş altındaki ve 65 yaş ve üzeri kişilerin evlerinden çıkmalarının yasak olduğu yönünde anonslar ve denetimler gerçekleştirdi.


Tekirdağ'da da özellikle gençlerin sıkça zaman geçirdiği kent merkezindeki Köprübaşı, Cumhuriyet Meydanı, Bedesten Çarsısı ve Değirmenaltı bölgesi boş kaldı.

Kırklareli'nde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Şevket Dingiloğlu Parkı, İstasyon ve Cumhuriyet Caddeleri yağışlı havanın da etkisiyle sakin günlerinden birini yaşıyor.


Alınan tedbirler kapsamında evde kalmayı tercih eden vatandaşlar, market ve eczanelerden ihtiyaçlarını temin ettikten sonra evlerine dönüyor.

Karadeniz'de "Evde kal" çağrısı karşılık buldu

Salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çağrılar Samsun, Sinop, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Tokat ve Amasya'da da karşılık buldu.


Samsun'da Sahil Yolu, Bandırma Vapur ve Müzesi, Kurtuluş Yolu, Cumhuriyet Meydanı, İstiklal Caddesi ve Adnan Menderes Sahil Yolu, Sinop'ta İskele Meydanı boş kaldı.


Çorum'daki Hürriyet ve Kadeş meydanları ile kentin en işlek noktalarından olan Gazi Caddesi'nde araç ve yaya yoğunluğu çok büyük oranda azaldı.


Sinop'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemlere vatandaşlar uymaya devam ediyor.


Trabzon, Ordu ve Giresun'da vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar üzerine sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor.


Söz konusu illerde, vatandaşların "Evde kal" çağrılarına dikkat etmesiyle işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde insan ve araç yoğunluğu azaldı.


Trabzon'da Atatürk Alanı ve Meydan Parkı, Ordu'da Demokrasi ve Köprübaşı meydanları, Giresun'da ise Atatürk Meydanı'nda en sakin günler yaşanmaya devam ediyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de çağrılara büyük oranda uyuldu

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bartın, Zonguldak ve Karabük'te vatandaşlar genelde evde kalmayı tercih etti. Düzce'de Anıtpark ile Belediye Meydanı'nda yoğunluk oluşmadı. Normal günlerde insan yoğunluğunun en fazla olduğu İstanbul ve Gaziantep Caddesi ile Spor Sokak en sakin günlerini yaşıyor.


Kocaeli'de normal günlerde yoğunluk yaşanan birçok meydan ve işlek cadde boş kaldı, D-100 kara yolunda trafiğe çıkan araç sayısında ciddi azalma yaşandı. Ayrıca İzmit Körfezi'ne kıyısı bulunan ilçelerin sahillerinde de sessizlik ve sakinlik yaşanıyor.

Sakarya'da ise meydanlar boş kalırken, marketlerin dışındaki iş yerlerinin çoğu kepenk açmadı.

Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde ve Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.


Bolu'da uyarıları dikkate alan vatandaşlar Demokrasi Meydanı ve Kent Meydanı ile İzzet Baysal Caddesi üzerinde yoğunluk oluşturmadı. Kentte bulunan yeşil alanlar ve parklarda da vatandaşlar yoğunluğa neden olmadı.

Bartın ve Karabük'te de sokaklarda da sessizlik hakimdi.

Koronavirüs, Evde Kal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 03:34 Kaynak: AA

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