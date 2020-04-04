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Yurt genelinde koronavirüse karşı ilave tedbirlere ve "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
Merkez Camisi kavşağındaki sakinlik Milli Egemenlik Parkındaki sakinlik Kongre caddesindeki sakinlik Boş cadde ve sokaklar ARDAHAN - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözleniyor.
Merkez Camisi kavşağındaki sakinlik
Milli Egemenlik Parkındaki sakinlik
Kongre caddesindeki sakinlik
Boş cadde ve sokaklar ARDAHAN - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 05:48 Kaynak: AA
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