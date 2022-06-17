Yurt genelinde okullarda karne heyecanı yaşandı

ERZURUM - Erzurum'da 2021-2022 eğitim-öğretim yılı yaz tatili, bugün öğrencilerin karnelerini almaları ile başladı.

Erzurum'da bin 130 okulda 162 bin 642 öğrenci karne alarak 2021-2022 eğitim öğretim yılını tamamladı. Erzurum Şükrüpaşa Şehit Kadir Kayveni İlkokulunda düzenlenen törende Vali Yardımcısı Can Atak ve Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz öğrencilere karne ve hediyelerini dağıttı. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler, karnelerini alınca büyük mutluluk yaşadı. Vali Yardımcısı Atak ve Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, öğrencilere güzel temennilerini iletti.

Karne töreninde bir anasınıfı öğrencisi arkadaşlarından ve öğretmeninden ayrılmanın hüznüyle gözyaşlarını tutamadı. Öğrencisinin ağladığını gören öğretmeni sarılarak öğrencisini teselli etti.

Karne dağıtımı sonrası konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, "Erzurum'da 11 bin 350 öğretmenimiz yaklaşık 165 bin öğrencimizle eğitim öğretim yılını tamamlamış olduk. Yine Erzurum'da yaklaşık bin 300'e yakın okulumuzda bugün itibariyle yaz tatiline girmiş bulunacağız. Ben tüm çocuklarımıza, tüm öğrencilerimize buradan şunu ifade etmek istiyorum, tatilde dinlensinler. Kitap okumayı ihmal etmesinler ama arkadaşlarla oynamayı, dinlenmeyi, aile bir büyükleriyle bir arada gelmeyi de unutmasınlar. Ben bu vesileyle tekrar tekrar tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimize, velilerimize eğitimin tüm paydaşlarına bize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Herkese iyi tatiller diliyorum" dedi.

Hafta sonu yapılacak olan üniversite sınavına girecek olan öğrencilere başarılar dileyen Kaygusuz, "Yarın tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da da üniversite sınavlarına girecek çok sayıda öğrencimiz var. 12. sınıf öğrencilerimiz, üniversite sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah yar, yardımcıları olsun inşallah. Tüm okullarımızda, üniversitelerimizde üniversite sınavları sağlıklı bir şekilde gerçekleşecek. Ben bu vesileyle öğrencilerimize tekrar tekrar başarılar diliyorum" diye konuştu.

Karnelerini alan öğrenciler sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra 3 aylık tatillerine başladılar.

VAN - Van'da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim gören 309 bin 534 öğrenci ile 19 bin 758 öğretmen yaz tatiline girdi.

Korona virüsü (Covid19) salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 6 Eylül 2021'de yüz yüze olarak başlatılan 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erdi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 47 bin öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tunca Uras İlkokul ve Orta Okulunda düzenlenen karne dağıtım törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, il müdür yardımcıları, il ve ilçe milli eğitim şube müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Programda sınıfları tek tek gezen İl Milli Eğitim Müdürü hasan Tevke, öğrencilere nasihatlerde bulundu. Daha sonra karne ile birlikte yaz tatilinde okumaları için kitap hediye eden Tevke, öğrencilere iyi tatiller diledi.

Karnelerini alan öğrenciler ise öğretmen ve arkadaşlarından ayrılacakları için mutsuz olduklarını belirterek, tüm öğrencilere hayırlı tatiller dilediler.

Program öğrenciler tarafından düzenlenen serginin gezilmesi ile sona erdi.

UŞAK - Uşak'ta 60 bin 805 öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılını tamamlanmasıyla birlikte karne heyecanı yaşadı.

Uşak'ta toplamda 60 bin 805 öğrenci 2021 - 2022 eğitim öğretim yılını tamamlayarak karnelerini aldı. Uşak Valisi Turan Ergün de Atatürk Mahallesi'nde bulunan Gül İlköğretim Okulu'na giderek minik öğrencilere karnelerini verdi. Burada Vali Ergün'e Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin eşlik etti. Sınıfları ziyaret eden Vali Ergün ve beraberindeki heyet öğrencilerle sohbet ettikten sonra karneleri taktim etti. Karnelerin dağıtımından sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren heyet, aynı zamanda çeşitli hediyeler de dağıttı.

EDİRNE - Edirne'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 55 bin 417 öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatili için ilk adımı attı. Edirne'de İnönü Okulu'nda düzenlenen karne törenine katılan Vali Yardımcısı Ali Uysal öğrencilere iyi tatiller diledi.

Edirne'de İnönü Okulu'nda düzenlenen karne törenine katılan Vali Yardımcısı Ali Uysal öğrenciler tarafından çiçek ile karşılandı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erdi, öğrenciler karne almanın heyecanını yaşadı. Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, sınıflardaki öğrencilerle tek tek ilgilenerek karnelerini takdim etti.

Edirne'de 2021 - 2022 eğitim, öğretim yılı ikinci döneminde okul öncesinde 6 bin 740, ilkokulda 16 bin 865, ortaokulda 15 bin 774 ve ortaöğretimde 16 bin 038 olmak üzere toplam 55 bin 417 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, öğrencilere iyi tatiller dilerken, lise son sınıf öğrencileriyle mezunlar için yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı heyecanı yaşayacak öğrencilere de başarılar diledi.

Başarılı olan ve ilk üç sırada yer alan öğrencilere plaket verildi. Karne alacağı için heyecanlı olduğunu belirten Öğrencilerden Almina Kaya, okuldan ayrılacağı için de aynı zamanda biraz üzgün olduğunu aktardı. Öğrencilerden Elif Yılmaz, karnesine kavuştuğu için heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı sona ermesiyle öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle son kez zil çaldı, öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Kırklareli'nde düzenlenen törene, Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, veliler katıldı. Ziya Gökalp İlk Okulu'nda düzenlenen karne töreninde Vali Ekici öğrenciler tarafından çiçek ile karşılandı.

Vali Birol Ekici sınıflardaki öğrencilerle tek tek ilgilenerek karnelerini takdim etti.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı sona ermesiyle Kırklareli'nde toplamda 51 bin 537 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

ARDAHAN - Ardahan'da 2021-2022 eğitim öğretim dönemi sona ererken, öğrenciler karne heyecanı yaşadı. İlkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Şehit Asım bey ilkokulundaki karne dağıtım törenine katılan Ardahan Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Pandemi sürecinin ardından yüz yüze eğitime başlanan 2021-2022 eğitim öğretim yılının sonuna geldiklerini söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Bulut, "163 okulumuzda, bin 400 derslikte, bin 450 öğretmen ve 17 bin 834 öğrenci ile tatile girdik. Buna tatil dememek gerek. Çünkü çalışmalarımız sürecek. Özellikle Kovid-19 nedeniyle bazı sorunlar oluştu. Bunların telafisi için bazı çalışmalarımız olacak. Amacımız bu dönemi dolu dolu geçirmektir. Meslek liselerinin üretime yönelik çalışmaları hız kesmeden devam edecek. Gıda sektöründe oluşan krizi bakanlık dikkate alarak tarım liseleri ve tarım liselerinin olmadığı yerlerde de meslek liseleri bünyesinde açılan hayvan yetiştiriciliği bölümleri olarak yoğun bir çalışma içerisine gireceğiz. Bu şekilde şimdiden bütün öğrencilerimize sağlıklı bir tatil geçirmelerini istiyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin hayata tutunmaları da bizim için çok önemli. Dolayısıyla akademik başarı bir yere kadar, asıl hayata tutunmaları sosyal ve psikolojik anlamda çocukların gelişmelerine katkı sunmalarıdır" dedi.

Erhan Bulut, daha sonra Ardahan Vali Yardımcısı Şahin Demir ile birlikte Halil Efendi Mahallesindeki Şehit Asım Bey İlk ve Ortaokulundaki karne dağıtım programına katıldı.

YALOVA - Yalova'da 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi nedeniyle 50 bin 958 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen karne töreni Yalova İlkokulu'nda yapıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Mili Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, kentteki 218 okulda 3 bin 426 öğretmen ve 50 bin 958 öğrenciyle eğitim yılının tamamlandığını söyledi.

Yeniyol, bu yıl eğitime başlayan Yalova İlkokulu'nun yapılması için gösterdiği çabadan dolayı Vali Muammer Erol'a teşekkür etti. Yeniyol, karnelerin hayırlı olmasını diledi.

Ardından şiirler okundu. Halk gösterisinin de yapıldığı törende, ardından protokol üyeleri sınıfları tek tek gezerek öğrencilerine karnelerini verdi.

Törene Vali Muammer Erol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri de katıldı.

IĞDIR - Iğdır'da 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin sona ermesi ile birlikte öğrenciler için yılsonu şenliği düzenlendi.

Iğdır'da 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin sona ermesi renkli görüntülere sahne oldu. Iğdır Valiliği desteğiyle Halfeli Belediyesi tarafından Halfeli Beldesi Kent Ormanında düzenlenen yılsonu şenliğinde karnelerini alan öğrenciler alana gelerek öğretmenleri ile müzikler eşliğinde eğlendi. Çocuklarını yalnız bırakmayan aileler de çocuklarının bu neşesine ortak oldu. Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nejdet Karaca da öğrenciler ile halay çekti.

Pandemi sonrası ilk defa böyle güzel bir program hazırladıklarını belirten Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, "İki yıl pandemi sürecinden sonra kesintisiz bir şekilde eğitim-öğretim faaliyetine devam ettik. Yıl sonu itibari ile çocuklarımızı hem eğlendirelim hem ödüllendirelim istedik. Valimizin desteği ile böyle bir şenlik alanı kurduk. Çocuklar gönüllerince eğlenip güzel bir gün ve vakit geçidiler" dedi.

Konser alanında çocuklara pamuk şekeri ile içecekler ikram edildi.

BALIKESİR - Balıkesir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Öğrenciler, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu'ndan karnelerini teslim aldılar.

Balıkesir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Öğrencilere karne dağıtan Vali Hasan Şıldak; "Altıeylül ilçemizin Plevne İlkokulu'ndayız. İki sınıfımızda karne töreni gerçekleştirdik. Bu gün 17 Haziran 2022. 2022 - 2023 eğitim dönemi bu gün itibariyle sone ermiş oluyor. 193 bin öğrencimiz ve 16 bin 380 öğretmenimizin rehberliğinde eğitim öğretime tabii tutuldular ve bu gün itibari ile 887 okulumuzda eğitim yılını bitirdiler. İlimiz genelinde 14 bin civarında ilkokul 4. sınıf öğrencimiz ilkokuldan mezun oldular. Çocuklarımıza güzel bir tatil dönemi diliyorum" dedi.

Vali Şıldak, tatilde çocuklara kitap okumalarını tavsiye etti.