Yurt Genelinde Oy Sayımına Başlandı

Yurt genelinde oy sayımına başlandıMERSİN - Mersin'de oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi ve oylar sayılmaya başlandı.

Yurt genelinde oy sayımına başlandı



MERSİN - Mersin'de oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi ve oylar sayılmaya başlandı.

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre Mersin'de 1 milyon 281 bin 570 seçmen için 4 bin 162 sandık kuruldu. Sabah saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erdi. Oy kullanma işleminin sona ermesi ile sandık görevlileri müşahitler huzurunda sandıkları açarak oyları saymaya başladı.

Seçime yoğun ilgi gösteren Mersinliler, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okullara akın ettiler. Zaman zaman sandık başlarında uzun kuyruklar oluşurken, seçmenler büyükşehir belediye başkanını, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyelerini ve muhtarları seçmek için oy kullandı.

Mersin merkez ve 13 ilçede gerçekleştirilen seçimler il genelinde olaysız sona erdi.



KIRKLARELİ - Toplam 55 bin 800 seçmenin bulunduğu Kırklareli'de oy sayım işlemleri başladı.

Toplam 55 bin 800 seçmenin bulunduğu Kırklareli'de saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle son buldu. Sandıkların kapatılmasıyla birlikte sayım işlemleri başladı.



MUĞLA - Marmaris'te sandıklar kapandı oy sayma işlemi başladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılan ilk seçimde Marmaris'te sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. 212 sandığın kurulduğu ilçede 68 bin 515 seçmenin bulunuyor. Marmaris'te beş aday belediye başkanı adayı olabilmek için yarışa girdi. Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Serkan Yazıcıoğlu, DSP Adayı Ali Acar, CHP Adayı Mehmet Oktay, Saadet Partisi Adayı İlhan Özer ve Bağımsız Türkiye Partisi Adayı Burhan Karataşoğlu aday olan isimlerdi.

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