Yurt Genelinde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
8 dakika önce
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yurt genelinde oy verme işlemi sona saat 17.00 itibariyle sona erdi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yurt genelinde oy verme işlemi sona saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıklardan çıkarılan zarflar sayılmaya başlandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:11 Kaynak: İHA
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