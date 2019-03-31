Son Dakika Haberleri: Yurt Genelinde Oy Verme İşlemi Sona Erdi

Yurt Genelinde Oy Verme İşlemi Sona Erdi

8 dakika önce

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yurt genelinde oy verme işlemi sona saat 17.00 itibariyle sona erdi.

Yurt Genelinde Oy Verme İşlemi Sona Erdi, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yurt genelinde oy verme işlemi sona saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıklardan çıkarılan zarflar sayılmaya başlandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:11 Kaynak: İHA

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