Yurt Genelinde Oy Verme İşlemi Sona Erdi

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yurt genelinde oy verme işlemi sona saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıklardan çıkarılan zarflar sayılmaya başlandı.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Oyunu Beykoz'da Kullanan Bakan Pekcan: Hepimize Hayırlı Uğurlu Olsun

Oyunu İzmir'de Kullanan İbrahim Tatlıses: Her şeyin İzmir İçin Güzel Olmasını İstiyorum

Türkiye Sandığa Gitti! Sonuçlar Yine En Hızlı ve Anlaşılır Biçimde Haberler.com'da