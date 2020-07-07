Yurt genelinde radarla hız denetimi: 43 bin sürücüye ceza - Son Dakika

Yurt genelinde radarla hız denetimi: 43 bin sürücüye ceza
EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) ekipleri, yurt genelinde radarla hız denetimi yaptı.
EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) ekipleri, yurt genelinde radarla hız denetimi yaptı. Denetlenen 73 bin 801 sürücüden 43 bin 534'ünün hız ihlali yaptığı belirlendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 3-5 Temmuz arasında yurt genelinde 3 gün süreyle hız denetimleri yapıldı. 73 bin 801 araç ve sürücü denetlendiği uygulamalarda, 43 bin 534 araç ve sürücünün hız ihlali yaptığı tespit edildi. Hız ihlaliyle birlikte çeşitli trafik kurallarına uymadığı belirlenen 43 bin 534 kişi hakkında işlem yapıldı. Söz konusu denetimlerin sürekli olarak devam edeceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 22:34 Kaynak: DHA
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