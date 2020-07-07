Yurt genelinde radarla hız denetimi: 43 bin sürücüye ceza - Son Dakika

Yurt genelinde radarla hız denetimi: 43 bin sürücüye ceza

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) ekipleri, yurt genelinde radarla hız denetimi yaptı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) ekipleri, yurt genelinde radarla hız denetimi yaptı. Denetlenen 73 bin 801 sürücüden 43 bin 534'ünün hız ihlali yaptığı belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 3-5 Temmuz arasında yurt genelinde 3 gün süreyle hız denetimleri yapıldı. 73 bin 801 araç ve sürücü denetlendiği uygulamalarda, 43 bin 534 araç ve sürücünün hız ihlali yaptığı tespit edildi. Hız ihlaliyle birlikte çeşitli trafik kurallarına uymadığı belirlenen 43 bin 534 kişi hakkında işlem yapıldı. Söz konusu denetimlerin sürekli olarak devam edeceği belirtildi.

Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 22:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yurt genelinde radarla hız denetimi: 43 bin sürücüye ceza - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:41 TESK'ten elektrik faturalarında indirim talebi: Vatandaş ve esnaf sevindirilmeli 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 10:01 Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük 09:43 Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:57 Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı 08:53 Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi 08:34 13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:16 15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
00:45
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
00:01
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
22:25
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
20:52
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
16:38
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
16:03
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
15:01
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
14:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 04:51:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurt genelinde radarla hız denetimi: 43 bin sürücüye ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]