Yurt genelinde sahte ve kaçak içki operasyonu - Son Dakika
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Yurt genelinde sahte ve kaçak içki operasyonu

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda, sahte alkollü içecek imalathanesi olarak kullanılan 4 adres ile tütün mamulleri ve alkollü içecek satış izin belgesi bulunmayan 25 iş yeri hakkında...

Yurt genelinde sahte ve kaçak içki operasyonu, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda, sahte alkollü içecek imalathanesi olarak kullanılan 4 adres ile tütün mamulleri ve alkollü içecek satış izin belgesi bulunmayan 25 iş yeri hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, kaçak veya sahte alkollü içeceklere ulaşılabilirliğin azaltılması amacıyla KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda 81 il ve 43 ilçede dün eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. 2 bin 124 polis tarafından 831 iş yerinde yapılan arama ve denetlemelerde 141 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı, 39 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 5 bin 305 şişe kaçak ya da sahte içki, 2 bin 178 litre sahte içki, 5 bin 428 litre etil alkol, 2 bin 740 içki aroması, 374 boş şişe, 1255 içki şişesi kapağı, 26 bin 703 sahte bandrol, 14 bin 61 içki etiketi, ruhsatsız 9 tabanca, ruhsatsız 4 tüfek ve bunlara ait 742 mermi, 1880 makaron, 2 bin 852 paket kaçak sigara, 480 puro, 14 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ve 785 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Ayrıca operasyonlar sırasında tespit edilen 4 sahte alkollü içecek imalathanesi ile tütün mamulleri ve alkollü içecek satış izin belgesi bulunmayan 25 iş yeri hakkında işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:58 Kaynak: AA
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