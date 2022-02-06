Yurt genelinde soğuk hava etkili olurken, Antalyalılar denizin keyfini çıkardı - Son Dakika

Yurt genelinde soğuk hava etkili olurken, Antalyalılar denizin keyfini çıkardı

Güneşli havayı fırsat bilenler, Konyaaltı sahiline koştu

ANTALYA - Ülke genelinde soğuk ve kar yağışı etkili olurken, turizm kenti Antalya'da sıcak havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar Konyaaltı sahiline koşarak, denize girdi.

Ülke genelinde soğuk ve kar yağışı etkili olurken Turizm kenti Antalya'da geçtiğimiz günlerde etkili olan yağmurlu havanın ardından güneş açtı. Hava sıcaklığının 15 derece olduğu kentte, sıcak havanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar Konyaaltı sahiline koştu. Sahile gelen vatandaşların birçoğu güneşlenip dinlenirken, birçoğu da ailesi ile yürüyüş gerçekleştirdi. Turistler ise her zaman olduğu gibi 18 dereceye yaklaşan deniz suyu sıcaklığında Akdeniz'in serin sularında yüzmenin keyfini sürdü. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre güneşli havanın Antalya'da yarın da devam edeceği Salı günü ise yağmurlu havanın etkili olacağı öngörülüyor.

Azerbaycan'dan Antalya'ya tatile gelerek burada kalmaya başlayan Rıfat Ahmetov, "3 aydır buradayım. Antalya'yı çok sevdim. Denizini çok seviyorum. Hergün denize gelerek yüzüyorum. Çok güzel, herkese tavsiye ederim. Doğası ve insanları çok güzel. Bizi güzel karşılıyorlar. Azerbaycan'da şuanda kar yağıyormuş. Hava orada soğuk. Burada ben denizden yeni çıktım" sözlerine yer verdi.