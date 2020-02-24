Yurt genelinde son bir haftadaki narkotik operasyonlarında 842 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurt genelinde son bir haftadaki narkotik operasyonlarında 842 kişi yakalandı - Son Dakika

Yurt genelinde son bir haftadaki narkotik operasyonlarında 842 kişi yakalandı

7 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), son bir haftada 65 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 842 şüpheli gözaltına alındı.

Yurt genelinde son bir haftadaki narkotik operasyonlarında 842 kişi yakalandı, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), son bir haftada 65 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 842 şüpheli gözaltına alındı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda yurt genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 335 kilogram esrar, 159 kilogram eroin, 5 kilogram skunk, 156 kilogram metamfetamin, 5 kilogram sentetik esrar ve 82 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aramalarda ele geçirilen 55 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 141 bin 425 liraya el konuldu, 65 ilde 842 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babasını baltayla öldürdükten sonra karakola teslim olan zanlının ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika: Tel Rıfat'ta PKK'lı sözde yöneticiler toplantı halindeyken vuruldu Kadın çığlığı ihbarına giden polis, uyuşturucu tarlasına çevrilen evle karşılaştı Rusya, müttefiki Esed rejimine büyük kalibreli toplar gönderdi

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan alkışlanan hareket! İlik nakli olan minikler için kan bağışladılar
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 03:39:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurt genelinde son bir haftadaki narkotik operasyonlarında 842 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]