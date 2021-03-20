Yurt genelinde "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi - Son Dakika

Yurt genelinde "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi

20.03.2021 12:05
Yurt genelinde

Emniyet Genel Müdürlüğü, (EGM) 19 Mart tarihinde tüm yurt genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur 2021-2" uygulaması gerçekleştirildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, (EGM) 19 Mart tarihinde tüm yurt genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur 2021-2" uygulaması gerçekleştirildiğini açıkladı.

Uygulamaların, suç işleme amacındakileri caydırmak amacıyla gerçekleştirildiği belirdi. Konuya ilişkin EGM tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerde 19/03/2021 tarihinde ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur (2021-2) uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının ve Nevruz etkinliklerinin huzur ve güven ortamında geçmesinin sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerimizin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması, asayiş, terör ve narkotik olayları başta olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Belirli saatlerde çeşitli bölgelerde farklı uygulamaların yapıldığının bilgisinin verildiği açıklamada konuya ilişkin şunlar denildi:

"Uygulama; 10.00-12.00 saatleri arasında her ilin kendine has özellikleri de dikkate alınarak terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park-bahçelerde ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması şeklinde, 15.00-17.00 saatleri arasında hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici personelin de içinde bulunduğu ekipler tarafından vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları (Valilik, okul, hastane vb.) çevreleri ile açılan yollarda, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/ terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, 19.00-21.00 saatleri arasında toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ayrıca alışveriş merkezleri (AVM) girişleri ve çevrelerinde, Oyun ve eğlence aracı olan piroteknik maddeler, şenlik ve işaret fişeği olan piroteknik maddeler ile kaya kırıcı piroteknik maddelerin patlayıcı madde satın alma ve satış izni olmadan satışının yapılıp yapılmadığının tespitine yönelik, hediyelik eşya satışı yapan işyerleri, kırtasiye, bakkal, hırdavatçı, çiçekçi, kuaför, kozmetik dükkanı, zücaciye, askeri malzeme satışını yapan iş yerleri, oyuncakçı, tuhafiyeci, pastane vb. işyerlerinde uygulama yapıldı."

Toplamda toplam 60 bin 633 personelin katıldığı uygulamalarda çok sayıda kişi hakkında işlem başlatıldığı belirtildi. Yapılan işlemler hakkında şu bilgiler verildi:

"Uygulama hedef odaklı risk analizi yapabilen (4+1) seçici personelin de içinde bulunduğu 36 bin 240 emniyet, 23 bin 557 jandarma ve 836 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 60 bin 633 personel ve 248 dedektör köpeğin katılımı ile 7 bin 783 noktada gerçekleştirildi. 6 bin 017 metruk bina kontrol edildi. 44 bin 972 umuma açık iş yeri denetlendi. 52 umuma açık işyerine işlem yapıldı. 7 iş yeri kapatıldı. 510 bin 348 şahıs sorgulandı. bin 311 aranan şahıs yakalandı. (1 adam öldürme, 33 uyuşturucu madde ticareti, 5 çocuğun cinsel istismarı, 6 cinsel saldırı, 3 FETÖ/PDY üyeliği, 4 silahlı terör örgütüne üyelik) 9'u çocuk olmak üzere 16 kayıp şahıs bulundu. 364 şahsa adli-idari işlem yapıldı. 89 şahıs gözaltına alındı. 183 bin 899 araç kontrol edildi. 5 bin 798 araca işlem yapıldı. 119 aranan araç tespit edildi. 964 araç trafikten men edildi. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, kesici/ delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 2 bin 543 paket kaçak sigara, 183 bin 850 kilogram kaçak tütün ve 54 litre kaçak/sahte içki elde geçirildi. Ayrıca Korona virüs tedbirleri kapsamında; 79 işletmeye işlem yapıldı ve bin 384 şahsa tedbirleri ihlalden adli-idari işlem uygulandı."

Suça ve suçlulara yönelik mücadelenin tavizsiz şekilde devam edeceğini belirtilen açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleyen şahıs ve şahıslar ile mücadelemizi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" denildi. - ANKARA

Yurt genelinde Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirildi
Yurt genelinde Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirildi
Yurt genelinde Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirildi
Yurt genelinde Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirildi
Yurt genelinde Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye, Terör, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yurt genelinde 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi - Son Dakika


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