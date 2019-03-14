Son Dakika Haberleri: Yurt Genelinde Yağmur Bekleniyor

Yurt Genelinde Yağmur Bekleniyor

1 saat önce

Yurdun büyük bölümünde yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Yurdun büyük bölümünde yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren ülke genelinde havanın çok bulutlu olması bekleniyor.

Trakya hariç Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Muğla çevresi, Aydın'ın kıyı kesimleri, Antalya'nın doğusu ile Adana, Osmaniye ve Hatay civarında kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de de kuzeybatı yönünden kuvvetli eseceği öngörülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:03 Kaynak: AA

İç Anadolu, Akdeniz, Ege, Güney, Güncel
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