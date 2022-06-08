Ankara'da yarın sağanak bekleniyor - Son Dakika
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Ankara'da yarın sağanak bekleniyor

08.06.2022 20:22

Ankara Valiliği, yarın yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiği uyarısında bulundu.

Ankara Valiliği, yarın yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiği uyarısında bulundu.

Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Ankara'da yarın sağanak bekleniyor
Ankara'da yarın sağanak bekleniyor
Ankara'da yarın sağanak bekleniyor
Ankara'da yarın sağanak bekleniyor
Ankara'da yarın sağanak bekleniyor
Ankara'da yarın sağanak bekleniyor
Ankara'da yarın sağanak bekleniyor

YORUMLAR
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Ankara'da sağanak yağış ev ve iş yerlerini sular altında bıraktı! Ankara'da sağanak yağış ev ve iş yerlerini sular altında bıraktı! Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı (2) Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı (2)
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da yarın sağanak bekleniyor - Son Dakika

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