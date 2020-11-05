Yurt genelindeki koronavirüs denetimlerinde yeni dönem - Son Dakika

Yurt genelindeki koronavirüs denetimlerinde yeni dönem

05.11.2020 23:36
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, yurt genelinde gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerinde, yarın itibariyle yeni döneme geçileceğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yurt genelinde gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerinde, yarın itibariyle yeni döneme geçileceğini açıkladı. Bakanlıktan 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede, koronavirüs denetimlerinde yer alan görevli sayısının arttırılarak, yeni konsept ile denetimlerin çok daha sıkı uygulanacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan koronavirüs denetimlerinin sahada daha etkin yapılması için valiliklere 'Koronavirüs Salgını Denetimleri' konulu genelge gönderdi. Genelge kapsamında cadde, bulvar, sokaklarda bulunan görevli ekip sayısı daha da arttırılacak. Denetimlerde zabıta ekiplerinin tamamından yararlanılabilecek. Şehirler arası ve şehir içi toplu ulaşım araçları ile ticari taksiler tek tek durdurularak, koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığına bakılacak.

Genelgede koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlere ve yaygın bir şekilde yürütülen ikaz, bilinçlendirme ve denetim faaliyetlerine rağmen son dönemde toplu ulaşım araçları, pazar yerleri ile alışveriş ve sosyal hayat açısından canlı cadde, bulvar ve sokaklar gibi kişilerin yoğun olarak bulundukları kalabalık yerlerde sergilenen tedbirsiz davranışlardan dolayı salgının yayılımının devam ettiği belirtildi. Genelgede, yarın itibarıyla yapılacak denetimlerdeki yeni yaklaşım açıklandı.'YENİ BİR YAKLAŞIM SERGİLENECEK'Buna göre; koronavirüs denetimlerinde bugüne kadar yürütülen denetim faaliyetlerinin ötesinde yeni bir yaklaşım sergilenecek. Kalabalıkların oluştuğu, oluşabileceği alanlar başta olmak üzere sahada denetim yapmakla görevli ekip sayıları azami ölçüde artırılacak. Bu amaçla yerel yönetimlerin imkanları da seferber edilecek. Özellikle iş yeri ve cadde- sokak denetimlerinde belediye zabıta personelinin tamamından istifade edilecek. Kolluk görevlileri ve zabıta personelinin yanı sıra denetim ekiplerine diğer kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odalarından mümkün olan en fazla sayıda personel görevlendirilecek. VALİ VE KAYMAKAMLAR DENETİMLERE BİZZAT KATILACAK81 il ve 922 ilçede bizzat vali ve kaymakamların başkanlığında gerçekleştirilecek olan sahadaki denetim faaliyetleri; belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy- mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik ve benzeri) katılımıyla oluşturulan ekipler vasıtasıyla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde sıklaştırılacak. Bu doğrultuda önümüzdeki süreçte yürütülecek saha denetimlerinde her türlü toplu ulaşım araçları (ticari taksi, dolmuş, otobüs, metrobüs, tramvay, metro, deniz otobüsü vb.), pazar yerleri ile alışveriş ve sosyal hayat açısından canlı cadde, bulvar ve sokaklar gibi kişilerin yoğun olarak bulunduğu kalabalık yerlere ağırlık verilecek. TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI VE TAKSİLERDE DENETİMLER ARTTIRILACAKToplu ulaşım araçları ile ticari taksilerin denetimlerinde; her aracın kontrol edilmesine özellikle dikkat edilecek. Şehirler arası toplu ulaşım araçlarında HES kodu ve maske zorunluluğuna bakılacak. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında (metro, metrobüs, tramvay, belediye otobüsü, özel halk otobüsü, minibüs, midibüs vb.) yolcu kapasite sınırlamasına, HES kodu ve maske zorunluluğuna, ticari taksilerde sürücüler ve müşterilerce maske takılması, araç içerisinde yeteri kadar dezenfektan malzemenin bulundurulması, aynı anda alınabilecek müşteri sınırına uyulup uyulmadığı kontrol edilecek. Her vardiya değişiminde aracın iç temizliğinin yapılması ve sürücüler tarafından hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edilmesi zorunluluğu kontrol edilecek. Alınan tedbirlere aykırı davranan toplu ulaşım araçlarına, sürücü ve işletmeciler ile tedbirlere uymayan yolculara ilgili gerekli yaptırımlar tereddütsüz uygulanacak. Pazar yeri (mahalle veya semt pazarları, sosyete pazarları vb.) denetimlerinde; alandaki tezgah- sergi düzenlemelerinin fiziki mesafe kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığına bakılacak. Pazar içerisinde esnaf ile müşterilerce maske takılması zorunluluğuna riayet edilip edilmediği, esnaf ve müşterilerce fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilecek. Pazar girişlerinde müşteriler için erişilebilir ve yeterli şekilde dezenfektan malzemelerinin bulunup bulunmadığı, pazarcı esnafınca kişisel hijyen ve eldiven takılması zorunluluğuna uyulup uyulmadığı, pazar içerisinde özellikle akşam saatlerinde aşırı kalabalıkların oluşmasını önlemeye yönelik zabıta ekiplerince gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı hususlarına dikkat edilecek. Tedbirlere uymayan esnaf ve müşterilere gerekli ikaz ve yaptırımlar uygulanacak.ANONSLARLA VATANDAŞLAR UYARILACAKAlışverişin ve sosyal hayatın canlı olduğu cadde, bulvar ve sokakların denetimlerinde; işletmecilerin ve vatandaşların fiziki mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uyup uymadıkları, bu yerlerde bulunan alışveriş mekanlarının kalabalık oluşumuna neden olacak faaliyet içerisinde bulunup bulunmadıkları, buralardaki iş yerlerinde kendileri için belirlenen kural ve tedbirlere riayet edilip edilmediği hususlarına dikkat edilecek. Ayrıca, bu yerlerde kolluk ve zabıta araçlarından megafonlar vasıtasıyla sürekli anons yapılmak suretiyle vatandaşlara mesafe ve maske kurallarının hatırlatılması ve kalabalıklardan uzak durulmasının önemi vurgulanacak. İZOLASYONA UYMAYANLAR, ZORUNLU İZOLASYONA ALINACAKYapılan denetim faaliyetleri sırasında koronavirüs tanılı veya temaslı kişilerin izolasyon koşullarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde yurt ve pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulmaları sağlanacak.

Denetimlerde etkinlik ve görünürlük en üst seviyede tutulacak. Vali ve kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, genel kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları, köy ve mahalle muhtarları ile meslek odaları arasındaki koordinasyonun sağlanarak gerekli planlamalar yapılacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Haber:  ANKARA,


İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Zabıta, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yurt genelindeki koronavirüs denetimlerinde yeni dönem - Son Dakika


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