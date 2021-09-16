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Yurt genelindeki kuraklık tescilli Kars kaşarı üretimini de etkiledi - Son Dakika

Yurt genelindeki kuraklık tescilli Kars kaşarı üretimini de etkiledi

16.09.2021 10:58
Yurt genelindeki kuraklık tescilli Kars kaşarı üretimini de etkiledi, System.String[]

Türkiye'de peynir üretiminde önemli bir yere sahip Kars'ta, coğrafi işaretli kaşarda kuraklık nedeniyle üretim düştü.

Türkiye'de peynir üretiminde önemli bir yere sahip Kars'ta, coğrafi işaretli kaşarda kuraklık nedeniyle üretim düştü.

İlkbahar mevsiminden itibaren hayvanlarını yaklaşık 2 bin 500 - 3 bin rakımdaki zengin floralı yaylalarda besleyen üreticiler, ineklerden doğal ve katkısız süt elde ediyor.

Kentin zengin bitki örtüsüyle kaplı yaylalarında beslenen zavot ve montofon ırkı ineklerden elde edilen bu sütler, daha sonra yayladan mandıralara ulaştırılarak peynir üretiliyor.

Bu yıl yurt genelinde etkili olan kuraklığa bağlı yaylalarda yeterli otlakların bulunmaması nedeniyle yöredeki besiciler ile süt üreticileri, ineklerinden verimli süt alamadı.

Hayvanlar iyi beslenemediği için süt üretimi düştü

Otlakların yeşermemesi ve hayvanların iyi beslenememesi nedeniyle süt veriminin düştüğü kentte, coğrafi işaretli Kars kaşarı üretimi de buna bağlı azaldı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş, AA muhabirine, bu yıl ülke genelindeki kuraklığın hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'ı da etkilediğini söyledi.

Hem bitkisel hem de hayvansal üretimde yüksek kayıpların yaşandığını ifade eden Ertaş, şöyle konuştu:

"Kuraklıktan dolayı hayvanlarımız mera ve yaylalarda yeteri kadar beslenemediği için süt üretimimizde düşüş yaşandı. Süt üretimi düşünce, bu kaşara, gravyere, peynir çeşitleri ve yağa kadar hepsine yansıdı. Bu yüzden üreticiler çok zor bir yıl geçirmekteler. İlimizin 2 bin 300, 3 binli rakımlarında otlayan hayvanlar, yaylalarda otların kuruması nedeniyle meradaki otlardan çok faydalanamadı. Normalde bu mera ve yaylalar hayvanlara 6 ay yetiyordu. Şu anda hayvanlar ahırlarda saman, ot, yemle beslenmekte."

Ertaş, bu nedenle süt veriminin ciddi şekilde düştüğünü belirterek, "Bu yıl coğrafi işaretli olan kaşar, kısıtlı imkanlarla bulunabilir. Üreticiden tüketiciye giden kaşar, azalma göstermekte. Tereyağı, gravyer yine öyle, süt olmadığı için bu ürünlerde de ciddi düşüş var." diye konuştu.

"2020'de 70 bin ton olan peynir üretimi, bu yıl 50 bin tona düştü"

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu ise bu yıl yaşanan kuraklığın süt üretiminde ciddi düşüşlere neden olduğunu vurguladı.

Merada yeterince otun bulunmaması ve hayvanların yeterince beslenememesi sebebiyle süt veriminin azaldığını aktaran Alibeyoğlu, şunları kaydetti:

"Süt üretiminde de ciddi düşüş olmuş, süt üretimiyle birlikte peynir üretimi de aynı oradan da azalmıştır. Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 30 ile 35 civarında süt üretiminde düşüş yaşanmıştır. 2020 yılı verileriyle 2021 yılını karşılaştırdığımız zaman süt rekoltesi 2020 yılında 600 bin ton iken 2021 yılında 450 bin ton civarına düşmüştür. Peynir üretimimiz ise 2020 yılı içerisinde 70 bin ton civarıyken, 2021 yılı içerisinde ise 50 bin tona kadar düşmüştür."

Boğatepe köyünde peynir üreticiliği yapan Çağdaş Koçulu da Kars kaşarının zahmetlerle sofralara ulaştığını anlattı.

Köyde kaşar ve gravyer peyniri ürettiklerini hatırlatan Koçulu, "Bu sene ciddi bir kuraklık var. 50-100 yılda görülmeyen bir kuraklık yaşanıyor. Bu da süt verimini ve peynir üretimini çok olumsuz etkiledi. Ürünün olmaması peynir fiyatlarının artmasına neden olacak. Yıllık yaklaşık 100-150 ton kaşar üretimimiz oluyordu. Bu yıl kuraklık nedeniyle 50-60 tona kadar düştü." diye konuştu.

İlkbahar, Türkiye, Bitki, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yurt genelindeki kuraklık tescilli Kars kaşarı üretimini de etkiledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yurt genelindeki kuraklık tescilli Kars kaşarı üretimini de etkiledi - Son Dakika
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