Yurt genelindeki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika

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Trafik Başkanlığı, görüntülerde, "Trafik kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi." notunu da paylaştı.

Görüntülerde, Ankara , Adıyaman , Karaman , Afyonkarahisar, Artvin , Düzce , Iğdır , Batman , Gaziantep , Burdur , Çankırı , Çorum , Karabük , Karaman, Kırıkkale , Kocaeli , Diyarbakır , Malatya , Kütahya ve Osmaniye 'de kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazaları yer alıyor.

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