Yurt genelindeki yük taşıyan araç denetimlerinde 9 bin 977 kural ihlaline cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Ülke genelinde polis ekiplerince yük taşıyan araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, tespit edilen 9 bin 977 kural ihlaliyle ilgili cezai işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yük taşıyan araç şoförlerinin trafik ihlallerini önlemek amacıyla 29-31 Ocak'ta yük taşıyan araçlara yönelik ülke genelinde eş zamanlı özel denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 116 bin 923 araç ve sürücü kontrol edilirken, 1361 sürücünün araçlarında takograf bulundurmadığı/kullanmadığı, 900 sürücünün çalışma ve dinlenme sürelerine uymadığı belirlendi.

Kontroller sonucunda 342 aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmadığı, 1249 aracın ise yasal hız sınırlarına uymadığı tespit edildi.

Denetimlerde tespit edilen 9 bin 977 kural ihlaline cezai işlem uygulandı.