Yurt Hayatını "İyiliğe" Dönüştürüyorlar

AYHAN İŞCEN - Malatya
'nın Darende
ilçesinde yurtta kalan bir grup lise öğrencisi, eğitimlerinden arta kalan zamanlarda el emeği göz nuruyla yaptıkları hediyelik eşyaları satarak ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor. Türkiye
'nin çeşitli illerinden gelerek ilçedeki okullarda eğitim gören ve Özel Ayşe Sıdıka Hanım Ortaöğrenim Kız Yurdu'nda kalan yaklaşık 90 kız öğrenci, derslerinden arta kalan zamanlarını hediyelik eşya yaparak değerlendiriyor.
Akşamları ve hafta sonları atölyelere katılan öğrenciler, hiç görmedikleri ihtiyaç sahibi ailelerin zorlu hayatına dokunmak ve onlarla iyilik köprüsü kurmak için kokulu sabunlardan magnete, sepetten kanaviçeye kadar çok sayıda ürün yapıyor. Genç
yaşlarında hayır kervanına dahil olan öğrenciler, yurttaki yaşantılarını örnek bir projeye dönüştürmenin mutluluğunu yaşarken, emekleriyle ihtiyaç sahiplerine ışık oluyor.
El becerilerine göre yaptıkları hediyelik eşyaları kermes ve turistik tesislere toplu olarak satan öğrenciler, elde ettikleri gelirlerle muhtaçlara destek oluyor.
Yurt müdürü Hidayet Yıldız, öğrencilerin isteği üzerine beceri atölyeleri kurarak hem kişisel gelişimlerine hem de yardımseverlik duygularının gelişmesine katkıda bulunduklarını söyledi.
Atölyelere katılan kızların maddi durumunu hiç bilmediği aileler için yaptığı el emeği hediyelik eşyaların onları çok mutlu ettiğini belirten Yıldız, şöyle devam etti:
"Yurdumuzdaki tüm öğrenciler ücretsiz konaklamaktadır. Ülkemizin birçok yerinden eğitim için burayı tercih eden kızlarımızın yanı sıra kırsaldan gelen çocuklarımız da var. Bir grup öğrenci bizlere ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak istediğini ilettiklerinde bu projenin doğmasına vesile oldu. Biz onlara imkan ve malzeme verdik. Onlar da zaman ayırarak bilgi ve becerilerini kattı. Ortaya çok güzel ürünler çıktı. Bu hediyelik eşyaları satabileceğimiz uygun ortamın da olması sürekliliği sağladı."
- "Çok güzel işler çıkarıyorlar"
Atölyeyi etüt ve yemek haricindeki zamanlarda kullanan öğrencilerinin iyilik yapmak için yarışa girdiklerini söyleyen Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İlk başlarda bilgisi ve tecrübesi olanlar bir şeyler üretiyordu şu an kimisi annesinden kimisi akrabasından bilgi alarak çok güzel işler çıkarıyorlar. Yaptıklarının ne kadar güzel olursa o kadar pahalı olacağını ve elde edilecek bu kazancın bazı ailelerin mutluluğuna döneceğini bildikleri için bazen bu iyilik yarışına dönüşebiliyor. Öğrencilerimiz kadar biz de çok mutluyuz. Bu atölyeden elde edilen gelirle 5 aileye aylık düzenli olarak yardımda bulunuyoruz."
"Çok güzel bir duygu"
Kanaviçe kolye yapan lise öğrencisi Buse Çiftçioğlu da iyilik yaptıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.
Hiç bilmedikleri insanlara destek olmanın gururunu yaşadığını dile getiren Çiftçioğlu, "Ben ve benim gibi birçok arkadaşım burada el becerilerine göre hediyelik eşya yapıyor. Hayata değer katmak için yaptığımız işi büyük bir özveri ve gayretle yapıyoruz. Elde edilen gelirlerin ihtiyaç sahibi bazı ailelerin mutluluğuna dönüşmesini bilmek çok güzel bir duygu." şeklinde konuştu.
Öğrencilerden Dilek Meşe ise atölye gurubu arkadaşlarıyla el emeği göz nuru olarak yaptıkları hediyelik eşyaları büyük bir keyifle hazırlayarak yurt yönetimine teslim ettiğini ifade etti.
Meşe, eğitim yolculuklarında böylesi anlamlı bir iyiliğe katkıda bulundukları için kendini çok şanslı hissettiğini söyledi.