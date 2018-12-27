Yurt içi piyasa sakin kalıyor
1 saat önce
Yılın bu son işlem günlerinde yatırımcının yeni pozisyon alma iştahının zayıflamasıyla yurt içi piyasalarda BIST 100 endeksi 91 bin puan ve dolar/TL kuru 5.30 civarındaki sakin seyrini sürdürüyor.
Yılın bu son işlem günlerinde yatırımcının yeni pozisyon alma iştahının zayıflamasıyla yurt içi piyasalarda BIST 100 endeksi 91 bin puan ve dolar/TL kuru 5.30 civarındaki sakin seyrini sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:55
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