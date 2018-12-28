Son Dakika Haberleri: Yurt içi piyasada sakin seyir sürüyor

Yurt içi piyasada sakin seyir sürüyor

1 saat önce

Noel tatili ve yılın son işlem günleri olması nedeniyle hacimlerin oldukça düştüğü yurt içinde sakin bir seyir gözlenirken, dolar/TL'de de dar bantta hareket sürüyor.

Yurt içi piyasada sakin seyir sürüyor, System.String[]
Noel tatili ve yılın son işlem günleri olması nedeniyle hacimlerin oldukça düştüğü yurt içinde sakin bir seyir gözlenirken, dolar/TL'de de dar bantta hareket sürüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:15 

Ekonomi
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