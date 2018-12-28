Yurt içi piyasada sakin seyir sürüyor

Noel tatili ve yılın son işlem günleri olması nedeniyle hacimlerin oldukça düştüğü yurt içinde sakin bir seyir gözlenirken, dolar/TL'de de dar bantta hareket sürüyor.

Noel tatili ve yılın son işlem günleri olması nedeniyle hacimlerin oldukça düştüğü yurt içinde sakin bir seyir gözlenirken, dolar/TL'de de dar bantta hareket sürüyor.

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