Son Dakika Haberleri: Yurt içi piyasalar, bu hafta Merkez Bankası'na odaklandı
Son Dakika Ekonomi Haber

Yurt içi piyasalar, bu hafta Merkez Bankası'na odaklandı

1 saat önce

Küresel piyasalar dalgalı seyrini sürdürürken, geçen hafta pozitif ayrışan yurt içi piyasalarda 25 Temmuz Perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Yurt içi piyasalar, bu hafta Merkez Bankası'na odaklandı, System.String[]
Küresel piyasalar dalgalı seyrini sürdürürken, geçen hafta pozitif ayrışan yurt içi piyasalarda 25 Temmuz Perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi AÖF üç ders sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF üç ders sınav giriş yeri sorgula! Günlük burç yorumları 22 Temmuz 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları) Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 10:42:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yurt içi piyasalar, bu hafta Merkez Bankası'na odaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]