Yurt içi piyasalar, bu hafta Merkez Bankası'na odaklandı
1 saat önce
Küresel piyasalar dalgalı seyrini sürdürürken, geçen hafta pozitif ayrışan yurt içi piyasalarda 25 Temmuz Perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.
Küresel piyasalar dalgalı seyrini sürdürürken, geçen hafta pozitif ayrışan yurt içi piyasalarda 25 Temmuz Perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
'nın (TCMB
) faiz kararı takip edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:22
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