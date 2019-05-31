Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı
22 dakika önce
Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, pozitif ayrışan yurt içi piyasalarda bugün açıklanacak yılın ilk çeyrek büyüme verisi takip edilecek.
Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, pozitif ayrışan yurt içi piyasalarda bugün açıklanacak yılın ilk çeyrek büyüme verisi takip edilecek.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:33
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