Son Dakika Haberleri: Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı
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Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı

22 dakika önce

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, pozitif ayrışan yurt içi piyasalarda bugün açıklanacak yılın ilk çeyrek büyüme verisi takip edilecek.

Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı, System.String[]
Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, pozitif ayrışan yurt içi piyasalarda bugün açıklanacak yılın ilk çeyrek büyüme verisi takip edilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:33 
Ekonomi
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