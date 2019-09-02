Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı
1 saat önce
Küresel piyasalar eylül ayına Arjantin'in sermaye kontrolü haberi ile başlarken, yurt içinde bugün açıklanacak 2'nci çeyrek büyüme verisi takip edilecek.
Küresel piyasalar eylül ayına Arjantin'in sermaye kontrolü haberi ile başlarken, yurt içinde bugün açıklanacak 2'nci çeyrek büyüme verisi takip edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:49
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