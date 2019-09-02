Son Dakika Haberleri: Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı
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Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı

1 saat önce

Küresel piyasalar eylül ayına Arjantin'in sermaye kontrolü haberi ile başlarken, yurt içinde bugün açıklanacak 2'nci çeyrek büyüme verisi takip edilecek.

Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalar eylül ayına Arjantin'in sermaye kontrolü haberi ile başlarken, yurt içinde bugün açıklanacak 2'nci çeyrek büyüme verisi takip edilecek.

Arjantin, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:49 
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