Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı - Son Dakika

Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı

30.11.2020 09:11
Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalar yeni haftaya Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklentileri aşmasının iyimserliği ile başlarken, yurt içinde büyüme verileri takip edilecek.

Küresel piyasalar yeni haftaya Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklentileri aşmasının iyimserliği ile başlarken, yurt içinde büyüme verileri takip edilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 63 milyona yaklaşırken, alınan tedbirlerin ekonomi üzerindeki etkileri ve bu etkileri sınırlamaya yönelik teşvik beklentileri piyasaların odağındaki yerini koruyor.

Bugün Çin'de yayımlanan imalat sanayi PMI verisinin 52,1 ile 3 yılın en yüksek seviyesine çıkması sonrası haftaya karışık başlayan piyasalarda altın ve petrol fiyatlarındaki değer kayıpları dikkati çekiyor.

Çin'de ekonomideki toparlanmanın güçlenerek sürdüğüne işaret eden veriye karşın Brent petrolün varil fiyatı Asya piyasalarında yüzde 1,7 değer kaybederek 47,6 dolara geriledi. Bugün başlayacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı öncesinde Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta boyunca yükseliş eğilimini koruyarak, haftalık bazda yüzde 7,3 değer kazanmıştı. Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülke, bugün ve salı günü video konferans yöntemiyle bir araya gelerek küresel petrol piyasasındaki arz fazlası ve salgın kaynaklı zayıf kalmaya devam eden petrol talebi gibi konuları değerlendirecek.

Altının ons fiyatı da yeni haftaya negatif bir başlangıç yaptı. Ons altın, geçen haftaki yüzde 5'e yakın değer kaybı sonrası bugün de yüzde 1 gerileyerek 1.769 dolara indi.

Geçen hafta, ABD'de ve Avrupa'da yayımlanan merkez bankalarının toplantı tutanakları ekonomiyi destekleyecek yeni adımlara ilişkin beklentileri artırarak pay piyasalarını destekledi.

ABD'de geçen haftanın ikinci yarısında Şükran Günü tatili nedeniyle düşük işlem hacimli bir seyir izlense de endeksler, gördüğü en yüksek seviye ve kapanış rekorlarını kırdı. Haftalık bazda Dow Jones endeksi yüzde 2,21, S&P 500 endeksi yüzde 2,27 ve Nasdaq endeksi de yüzde 2,96 değer kazandı.

Dolar endeksi ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları sonrası gerileyişini devam ettirerek, haftayı bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,7 azalışla Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesi olan 91,78'den tamamladı.

Fed tutanaklarında Kovid-19 salgınının orta vadede ekonomi üzerinde kayda değer risk taşıdığının vurgulanarak, bankanın varlık alımlarının hızını artırarak ekonomiye daha fazla destek sağlayabileceği kaydedildi.

Avrupa tarafında, Kovid-19 vaka sayıları ve alınan tedbirlerin ülke bazında gösterdiği farklılıklar daha da belirginleşti. Pay piyasalarında ise geçen hafta artan küresel risk iştahına paralel alıcılı bir seyir izlendi. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,37, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 değer kazanırken, haftalık bazda endekslerin ortalama yükselişi yüzde 1'i aştı.

Bugün Çin'de açıklanan PMI verisinin ardından, kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, "Ekonomide yeni dönem" vurgusuyla Borsa İstanbul'da başlayan ralli, BIST 100 endeksini geçen hafta 1.351,65 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı. Cuma günü etkisini artıran kar satışları ile yüzde 1,02 değer kaybeden BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 0,36 değer kazanarak, yükseliş serisini 4. haftaya taşıdı.

Dolar/TL ise geçen hafta bir önceki haftaya göre yüzde 2,7 değer kazanarak 7,8477'ye çıkması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8490 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de açıklanacak verilerin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Hafta genelinde, yurt içinde perşembe günü enflasyon, dünya genelinde ise salı günü imalat sanayi, perşembe günü hizmet sektörü PMI verileri ile, cuma günü ABD'nin istihdam raporunun öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 3. çeyrekte yüzde 5 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 3. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 3,5 ile yüzde 6,8 aralığında yer aldı. Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daralmıştı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 3. çeyrek GSYH

10.00 Türkiye, ekim ayı dış ticaret istatistikleri

16.00 Almanya, kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi

17.45 ABD, kasım ayı Chicago PMI

18.00 ABD, ekim ayı bekleyen konut satışları

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, PMI, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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