Yurt İçi Piyasalar Cari Açık Verisine Odaklandı

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak şubat ayı ödemeler dengesi verileri takip edilecek. ABD 'de dün açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 1,9 ile beklentilerin hemen üzerine çıkması ve ABD Merkez Bankasının ( Fed ) toplantı tutanaklarının öngörülenden farklı bir mesaj vermemesinin ardından pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,03, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin, taraflardan gelen açıklamalarla devam ettiğini belirterek, Fed tutanaklarında ekonomik aktiviteye ilişkin önemli belirsizlikler bulunduğunu, bu nedenle faiz adımları konusunda esnek olunması gerektiği vurgusunun öne çıktığını kaydetti.Bu gelişmelerin New York borsasında alımları desteklediğini ifade eden analistler, bugün Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini bildirdi. Avrupa tarafında, dün Brüksel 'de gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'nde Brexit'in ertelenmesi yönünde anlaşmaya varıldı. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini, İngiltere 'nin birlikten ayrılış tarihinin ertelenmesini görüşmek üzere bir araya getiren zirvenin sonuç bildirgesinde, İngiltere Başbakanı Theresa May 'in Brexit tarihini erteleme talebine AB Konseyi'nin olumlu yanıt verdiği belirtilerek, "31 Ekim 2019'a kadar geçerli olacak erteleme, sadece gerekli olduğu kadar uzatılmalıdır. Eğer ayrılık anlaşması taraflarca bu tarihten önce onaylanırsa Brexit bir sonraki ayın ilk gününde gerçekleşir." ifadelerine yer verildi. Söz konusu gelişme ile sterlin/dolar paritesi, dün yüzde 0,22 yükselişle 1,3090'dan kapanması sonrası bugün Asya piyasalarında 1,3100 seviyesinde dengelendi. Dün erteleme kararı öncesinde kapanan pay piyasalarında ise İngiltere hariç pozitif bir seyir izlendi. Almanya 'da DAX endeksi yüzde 0,47, Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 düşüş kaydetti.Bugün Çin'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilere paralel yıllık yüzde 2,3'e yükselmesine karşın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1'in üzerinde değer kaybederken, Japonya 'da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,1 artış gösterdi.Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 'da, yüzde 1,14 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 97.015 puandan tamamladı. Dün 5,6818'e gerileyen dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 5,6820 seviyesinde işlem görüyor.Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de ÜFE başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.300 ve 95.500 seviyelerinin puanın destek, 99.200'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, şubat ayı cari işlemler hesabının 900 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2019 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 18,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:10.00 Türkiye , şubat ayı ödemeler dengesi11.00 Avro Bölgesi, Avrupa Merkez Bankası profesyonel tahminciler anketi14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri15.30 ABD, mart ayı ÜFE15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları