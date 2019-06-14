Son Dakika Haberleri: Yurt içi piyasalar cari açık verisine odaklandı
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Yurt içi piyasalar cari açık verisine odaklandı

2 saat önce

Ekonomistler, nisanda cari işlemler hesabının 1,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

Yurt içi piyasalar cari açık verisine odaklandı, System.String[]
Ekonomistler, nisanda cari işlemler hesabının 1,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:23 
, nisan, ekonomi, Ekonomi
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