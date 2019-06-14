Yurt içi piyasalar cari açık verisine odaklandı
2 saat önce
Ekonomistler, nisanda cari işlemler hesabının 1,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor.
Ekonomistler, nisanda cari işlemler hesabının 1,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:23
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