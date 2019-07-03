Son Dakika Haberleri: Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı
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Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı

33 dakika önce

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve ABD ile Avrupa arasında ticaret geriliminin artmasına ilişkin tedirginliklerle hafta başından bu yana gözlenen pozitif hava bugün negatife dönerken, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise yoğun veri takvimi takip edilecek.

Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı, System.String[]
Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve ABD ile Avrupa arasında ticaret geriliminin artmasına ilişkin tedirginliklerle hafta başından bu yana gözlenen pozitif hava bugün negatife dönerken, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise yoğun veri takvimi takip edilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:37 
enflasyon, ticaret, avrupa, ABD, Ekonomi
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