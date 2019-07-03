Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı
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Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve ABD ile Avrupa arasında ticaret geriliminin artmasına ilişkin tedirginliklerle hafta başından bu yana gözlenen pozitif hava bugün negatife dönerken, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise yoğun veri takvimi takip edilecek.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:37
Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve ABD ile Avrupa
arasında ticaret geriliminin artmasına ilişkin tedirginliklerle hafta başından bu yana gözlenen pozitif hava bugün negatife dönerken, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise yoğun veri takvimi takip edilecek.
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