Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı - Son Dakika

Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı

Küresel piyasalar pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde bugün enflasyon ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalar pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde bugün enflasyon ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

ABD'de, dün açıklanan imalat sanayi PMI verisinin önceki aya göre gerilemesine karşın 50'nin üzerinde kalması ve ISM imalat endeksinin son 17 ayın en yükseğine çıkması sonrası New York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izledi.

ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'un, Çinli "ByteDance" şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunu satın alacağı haberleri ile şirketin hisseleri yüzde 6'ya yakın değer kazanırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,89, S&P 500 endeksi yüzde 0,72 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,47 yükseliş kaydetti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile ABD ve Çin arasında artan gerilime ilişkin gelişmelerin piyasaların gündemindeki yerini koruduğunu belirterek, cuma günü açıklanacak temmuz ayına ilişkin istihdam raporu başta olmak üzere hafta boyunca yoğun veri akışının da takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan, Atlas Okyanusu'nda oluşan Isaias Kasırgası'nın ABD'nin Kuzey Carolina eyaleti kıyılarına ulaşması ve hızı saatte 135 kilometreyi bulan kasırga nedeniyle Kuzey Carolina ve New Jersey'de "acil durum" ilan edilmesi konuyu gündemin üst sıralarına taşıdı.

Avrupa tarafında, dün alımların güçlenmesi ile pay piyasalarında yüzde 3'e yaklaşan artışlar görüldü. Almanya başta olmak üzere birçok ülke ve Avro Bölgesi'ne ilişkin imalat sanayi PMI verilerinin beklentilerden iyi gelmesi sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,71, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,93 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,29 değer kazandı.

Bugün Asya piyasalarında, ABD ile Çin arasında devam eden gerileme karşın pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükseldi.

Yurt içinde, Kurban Bayramı tatili sonrası, haftaya bugün başlayacak olan piyasalarda enflasyon ve imalat sanayi PMI verileri takip edilecek. Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,76 değer kaybeden BIST 100 endeksi, böylece temmuzda bir önceki ay kapanışına göre yüzde 3,29 azalarak 1.126,90 puana geriledi.

Dün uluslararası piyasada 6,9555'e gerileyen dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,9750 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde KDV indirimlerinin pay piyasalarını desteklemesinin beklendiğini ifade ederek, ABD'deki teşvik paketi görüşmeleri ve veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın destek, 1.150 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,82 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,82) göre, bir önceki ay yüzde 12,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,03'e düşeceği hesaplanıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı TÜFE ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

10.00 Türkiye, temmuz ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı ÜFE

17.00 ABD, haziran ayı fabrika siparişleri

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 09:09

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı - Son Dakika Ekonomi
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