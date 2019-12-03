Son Dakika Haberleri: Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı
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Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

6 saat önce

Küresel piyasalar dün genel olarak negatif bir seyir izlerken, pozitif ayrışan yurt içi piyasalarda bugün açıklanacak kasım ayı enflasyon verileri takip edilecek.

Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalar dün genel olarak negatif bir seyir izlerken, pozitif ayrışan yurt içi piyasalarda bugün açıklanacak kasım ayı enflasyon verileri takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan ISM imalat sanayi endeksinin beklentilerin belirgin bir şekilde altında kalarak daralmaya işaret etmesi sonrası New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,96, S&P 500 endeksi yüzde 0,86 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,12 değer kaybetti.

Analistler, ISM imalat sanayi endeksinin üst üste 4 aydır daralmaya işaret etmesinin pay piyasalarında risk iştahını azalttığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri ve Çin ile devam eden ticaret müzakerelerinde henüz bir netleşme olmaması nedeniyle tarihi zirvelerinde olan endekslerde düşüşün hızlı olduğunu ifade etti.

Trump, dün yaptığı açıklamada Brezilya ve Arjantin'in paralarını devalüe ettiklerini ileri sürerek, alüminyum ve çelik ürünlerinde tarife uygulayacağını bildirdi. ABD Merkez Bankası'na da yüklenmeye devam eden Trump, kendisi hakkında devam eden azil soruşturması ile ilgili de Demokratları suçladı.

Avrupa tarafında, İngiltere'deki siyasi belirsizlik ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un söylemleri sonrası NATO Liderler Toplantısı'na ilişkin tedirginlikler pay piyasalarında düşüşlerin yüzde 2'lere ulaşmasına neden oldu. Dün Almanya ve Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) toparlanmalara karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,05, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,01 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,82 değer kaybetti.

ABD ile Çin arasında bu ay bir ticaret anlaşması imzalanmaması halinde gümrük tariflerin artırabileceği yönündeki ABD'den gelen haberler sonrası bugün Asya piyasalarında da negatif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyrediyor.

Yurt içinde, dün açıklanan büyüme verisinin yüzde 0,9 ile beklentilere yakın gelmesi ve imalat sanayi PMI verisinin toparlanmaya devam etmesi sorası borsada alıcılı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, yüzde 1,03 değer kazanarak 24 Nisan 2018'den bu yana ilk kez 108.000 puanın üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Dün yatay seyirle 5,7451'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararaası piyasanın açılışında 5,7550 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise İngiltere'de devam eden NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin devam edebileceğini kaydetti. Endekste 106.400 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini dile getiren analistler, dolar/TL'de ise 5,7350-5,7750 bandının izlenmesi gerektiğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,75 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 8,55 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı TÜFE ve Yİ-ÜFE

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı ÜFE

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:18 Kaynak: AA
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