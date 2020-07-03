Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

Küresel piyasalar pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri takip edilecek.

ABD'de, bugün resmi tatil nedeniyle kapalı olacak piyasalarda dün pozitif bir seyir izlendi. Pay piyasalarındaki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önceki aylarda düşüş gösteren tarım dışı istihdam verisinin haziranda piyasa beklentisinin üzerinde artması etkili oldu.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, haziranda beklentileri geride bırakarak 4,8 milyon oldu. Ülkede işsizlik oranı da beklenenden fazla düşüş kaydederek yüzde 11,1'e geriledi.

Verilerin ardından New York borsasında güçlenen alımlarla Dow Jones endeksi yüzde 0,36, S&P 500 endeksi yüzde 0,45 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranının haziranda yüzde 7,4 yükselmesine karşın yüzde 7,7 olan beklentilerin altında kalması, piyasalarda en kötünün geride kaldığı fiyatlamalarının güçlenmesini sağladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel dünkü konuşmasında, Almanya'nın üstlendiği AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nda Kovid-19 krizinin üstesinden gelinmesinin gündeme alındığını belirterek, Avrupa'nın tarihinin en zor durumunda olduğunu kaydetti.



Açıklanan veriler ve Kovid-19 aşısına ilişkin umut veren gelişmeler ile Avrupa borsalarında, artan küresel risk iştahına paralel yükseliş eğilimi gözlendi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,84, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,49 artış kaydetti.

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyir Asya piyasaları ile haftanın son işlem gününe de taşındı. Bugün açıklanan verilere göre hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Japonya'da 45'e, Çin'de 58,4'e çıkarak tahminlerin üzerinde bir artışa işaret etti.

Veri sonrası kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.

Yurt içinde, Avrupa borsalarındaki yükselişlerin desteğini de arkasına alan BIST 100 endeksi, 117.000 puanın üzerini test ettikten sonra günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,38 artarak 116.907,77 puanla 19 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dün 6,8499'dan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8530 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.000 seviyesinin destek, 117.500 ve 118.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,70 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,70) göre, bir önceki ay yüzde 11,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,14'e çıkacağı hesaplanıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

10.55 Almanya, haziran ayı hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, haziran ayı hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, haziran ayı hizmet sektörü PMI