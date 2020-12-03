Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı - Son Dakika

Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

03.12.2020 08:43
Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalar bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine odaklanırken, yurt içinde kasım ayı enflasyonu takip edilecek.

Küresel piyasalar bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine odaklanırken, yurt içinde kasım ayı enflasyonu takip edilecek.

ABD'de dün beklentinin altında gerçekleşen istihdam verisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin çalışmalar ve tekrar gündeme gelen teşvik paketi gelişmeleriyle New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,20 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,18 değer kazanırken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,05 düşüş kaydetti.

ADP Araştırma Enstitüsü verilerine göre, ABD özel sektörü kasımda beklentilerin altında, 307 bin kişiye iş imkanı sağladı. Bu artış, temmuzdan bu yana görülen en düşük seviye olurken, cuma günü açıklanacak istihdam raporuna ilişkin beklentileri de olumsuz etkiledi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımladığı "Bej Kitap" raporu da, ABD'de ekonomik toparlanmanın çoğu bölgede ılımlı kaldığı ve Kovid-19 vakalarının yüksek olduğu bölgelerde yavaşlama belirtileri gösterdiğini ortaya koydu.

Bu gelişmelerle dolar endeksi düşüş eğilimini sürdürerek Nisan 2018'den bu yana ilk kez 91'in altına geriledi.

Avrupa tarafında, Brexit belirsizliği ve artan Kovid-19 vakalarına karşın alınan tedbirler, piyasaların ülke bazında farklılıklar göstermesine neden oluyor. İngiltere'nin Kovid-19 aşısına onay vermesi ve Brexit müzakerelerinde bir anlaşma sağlanabileceği ümidini dile getiren yöneticiler sayesinde FTSE 100 endeksi dün yüzde 1,2 değer kazandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyrederken, Almanya'da DAX endeksi ise yüzde 0,52 değer kaybetti.

Dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarken, işsizlik oranı yüzde 8,5'ten yüzde 8,4'e geriledi.

Bugün açıklanan verilere göre hizmet sektörü PMI, Japonya'da yatay seyirle 47,8, Çin'de ise beklentilerin üzerinde artışla 57,8 oldu.

Veriler sonrası Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.

Yurt içinde, dün 1.320-1.340 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,02 üzerinde, 1.325,29 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve dünya genelinde hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında yer aldığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,10 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,75, en yüksek yüzde 1,80 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,13 artış göstermişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı TÜFE ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi

11.55 Almanya, kasım ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, kasım ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.30 İngiltere, kasım ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı perakende satışlar

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.45 ABD, kasım ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

18.00 ABD, kasım ayı ISM imalat dışı endeks

Amerika Birleşik Devletleri, Enflasyon, Kasım, PMI, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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