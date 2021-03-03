VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı başlamasının ardından 1.625 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.627,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde, 1.625,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 1.600-1.630 bandında dalgalı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 1.614,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da dalgalı seyrini sürdürdü.

Analistler, tahvil piyasalarının seyri ve ABD'de bu hafta sonuna kadar Senato'da görüşülmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs salgınında mutasyon riskinin, küresel ölçekte piyasalardaki iyimserliği törpülediğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.630 puanın direnç, 1.570 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,77 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,77) göre bir önceki ay yüzde 14,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,45'e çıkacağı hesaplanıyor.