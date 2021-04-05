Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı - Son Dakika

Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

05.04.2021 09:07
Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalarda devam eden tatiller nedeniyle açık olan piyasalarda sakin bir seyir izlenmesi beklenirken, yurt içinde, bugün açıklanacak mart ayına ilişkin enflasyon verileri takip edilecek.

Küresel piyasalarda devam eden tatiller nedeniyle açık olan piyasalarda sakin bir seyir izlenmesi beklenirken, yurt içinde, bugün açıklanacak mart ayına ilişkin enflasyon verileri takip edilecek.

Küresel piyasalarda, beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin desteği ile geçen hafta pozitif bir seyir izlendi. Bu hafta yoğunlaşan veri gündeminin yanı sıra bugün başlayacak Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın birlikte gerçekleştireceği toplantı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü gerçekleştireceği konuşma ve G20 Maliye Bakanları Toplantısı da piyasalar üzerinde etkili olabilecek gündem maddeleri olarak öne çıkıyor.

Artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına rağmen ekonomik aktiviteye ilişkin verilerin genel olarak beklentileri aşması ile geçen hafta küresel risk iştahının arttığı ve geçen haftaya kadar piyasalar üzerinde baskıya neden olan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,7 seviyesinde dengelendiği görüldü.

Cuma günü resmi tatil dolayısıyla kapalı olan New York borsasında, perşembe günkü kapanışta Dow Jones ve S&P 500 endeksi tüm zamanların en yüksek haftalık kapanış rekorlarını kırdı.

Yeni haftanın açılışında, cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin martta 916 bin ile beklentileri aşmasının iyimserliğinin etkili olması bekleniyor.

Avrupa tarafında, geçen haftayı perşembe günü tamamlayan gelişmiş pay piyasaları, yeni haftaya da devam eden tatiller nedeniyle yarın başlayacak. Bugün Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamında piyasalar Paskalya tatilleri dolayısıyla kapalı olacak.

Haftanın veri gündeminde ise çarşamba günü Avrupa genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), perşembe günü Almanya'da fabrika siparişleri ve cuma günü Almanya'da sanayi üretimi verileri öne çıkıyor.

Yeni haftanın açılışında Japonya'da hizmet sektörü PMI verisinin 48,3'e yükselmesi sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 artış kaydetti. Çin ve Hong Kong'da ise resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmiyor.

Yurt içinde, artan Kovid-19 vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlere karşın ekonomiye ilişkin iyimserlik ve artan küresel risk iştahı ile geçen hafta pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bir önceki haftaya göre yüzde 3,30 değer kazandı. BIST 100 endeksi, cuma günü ABD ve Avrupa piyasalarının tatil olması dolayısıyla görece sakin bir seyir izledi ve yüzde 0,25 değer kazanarak 1.430,19 puana çıktı.

Cuma günü yüzde 0,9 artışla 8,1904'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,2180 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü PMI verileri ile IMF ve Dünya Bankası'nın bugün başlayacak toplantılarından gelecek açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş isteğinin güçlenebileceğini ifade eden analistler, olası düşüşlerde 1.390 ve 1.340 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,09 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,09) göre bir önceki ay yüzde 15,61 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,21'e çıkacağı hesaplanıyor. TÜFE, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,91 artış göstermişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

16.45 ABD, mart ayı hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, mart ayı ISM imalat dışı PMI

17.00 ABD, mart ayı fabrika siparişleri

Amerika Birleşik Devletleri, Enflasyon, Cuma, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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