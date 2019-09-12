Son Dakika Haberleri: Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası kararı ile pozitif seyrediyor
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Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası kararı ile pozitif seyrediyor

23 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirim kararı sonrası döviz kurları ve faizler düştü, borsa yükseldi.

Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası kararı ile pozitif seyrediyor, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirim kararı sonrası döviz kurları ve faizler düştü, borsa yükseldi.

TCMB'nin politika faizini 325 baz puan indirerek yüzde 16,50'ye çekmesinin ardından TL varlıklardaki pozitif seyrin güçlenerek devam ettiği görülüyor.

TCMB'nin beklentilerin üzerindeki faiz indirimi sonrası döviz kurları ve tahvil faizleri gerilerken, borsada banka hisseleri öncülüğünde 103.000 puanın üzeri test edildi.

Güne 5,75 seviyelerinden başlayan ve Merkez Bankasının faiz kararı sonrası hızlı bir şekilde düşüşe geçerek 5,6580'i gören dolar/TL, saat 16.10 itibarıyla yüzde 1,1 azalışla 5,6850 seviyesinde dengelendi.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) mevduat faizini yüzde eksi 0,40'tan yüzde eksi 0,50'ye düşürmesi ve kasımda varlık alım programına başlayacağını açıklaması ile avronun TL karşısındaki değer kaybı dolardan daha fazla oldu. Avro/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalışla 6,2360 seviyesinden işlem görüyor.

Tahvil-bono piyasasında 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 16 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 15,09'a gerilerken, 10 yıllık tahvilin faizi de yüzde 15,10 seviyesinde bulunuyor.

Borsada 103.000 puanın üzeri test edildi

BIST 100 endeksi ise banka hisseleri öncülüğünde 103.000 puanın üzerini test etmesinin ardından gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 102.500 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, TL varlıklarındaki pozitif seyrin Merkez Bankasının öngörülebilir politikası ve proaktif adımları ile devam ettiğini belirterek, gelecek haftaki ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının kararları öncesi yarın yurt içinde sanayi üretimi ve cari işlemler dengesi verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda orta vadeli hedef olan 105.000'in gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, dolar/TL'de ise 5,70'in altında yeni hedefin 5,61 seviyesi olacağını söyledi.

TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:24 Kaynak: AA
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