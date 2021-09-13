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Yurt içi piyasalar, ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verilerine odaklandı - Son Dakika

Yurt içi piyasalar, ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verilerine odaklandı

13.09.2021 08:48
Yurt içi piyasalar, ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verilerine odaklandı, System.String[]

Ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeler ve şahinleşen para politikası vurgusuyla geçen hafta küresel piyasalarda etkili olan karışık seyir yeni haftaya da taşınırken, yurt içinde bugün ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeler ve şahinleşen para politikası vurgusuyla geçen hafta küresel piyasalarda etkili olan karışık seyir yeni haftaya da taşınırken, yurt içinde bugün ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının küresel bazda ekonomik toparlanmayı tehdit etmeye devam etmesi ve dünya genelinde merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında şahinleşmesi pay piyasalarında risk iştahını azaltan unsurların başında geliyor.

Geçen hafta yayımlanan ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu'nda Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları sebebiyle ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeler öne çıktı.

Fed yetkililerinin söz konusu risklere karşın varlık alımlarının azaltılmasına yönelik kararların uygulanmaya devam edeceğini dile getirmesiyle, ABD pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini vurgulayarak, ABD ile Çin arasındaki gelişmeler ve ABD'nin borç limitine ilişkin haber akışının pay piyasalarında oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Bu gelişmelerle geçen hafta New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,69 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,15 azalışla hazirandan, Nasdaq endeksi de yüzde 1,61 değer kaybıyla temmuzdan bu yana en kötü haftalık performansını gösterdi. ABD endeks vadeli işlem sözleşmeleri yeni haftaya ise karışık bir seyirle başladı.

Avrupa tarafında da enflasyonist endişeler gündemdeki yerini korumaya devam etse de, geçen hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarının tahmin edildiği kadar şahin olmaması pay piyasalarındaki baskıları sınırladı.

Analistler, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın perşembe günü yapacağı konuşmada geçen hafta açıklanan kararların uygulanmasına ilişkin yol haritasına yönelik ipuçları aranacağını kaydederek, cuma günü açıklanacak Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin de yakından takip edileceğini bildirdi.

Geçen hafta bu gelişmelerle, haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,09, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,53, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,45 değer kaybetti. Avrupa borsalarında geçen haftaki satıcılı seyir vadeli işlemlerde yeni haftaya da taşındı.

Avro/dolar paritesi de geçen haftayı yüzde 0,6 değer kaybıyla 1,1813'ten tamamlamasının ardından, bugün önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1792'den işlem görüyor.

Asya tarafında bu hafta veri gündemi sakin görünürken, Çin'in regülasyon adımları ve Kovid-19'a ilişkin haber akışının varlık fiyatlarını etkileyebileceği tahmin ediliyor.

Çin'in Ant Group'u nasıl regüle edeceğine ilişkin yol haritasının netleşmesi Hong Kong pay piyasasında sert satıcılı seyri beraberinde getirirken, Çin'in en büyük emlak geliştirme şirketlerinden biri konumundaki Evergrande Group'un borç yapılandırmasına ilişkin süreç de risk unsuru olarak piyasaları etkilemeye devam ediyor.

Bölge genelinde artan vaka sayıları da küresel ekonomiyi tehdit etmeyi sürdürüyor. Artan kısıtlamalar küresel tedarik zincirindeki kırılmalarla birlikte maliyetleri yukarı yönde etkilerken, söz konusu durum küresel bazda enflasyonist baskıları destekliyor.

Öte yandan, Chanthu tayfunu Asya'da önemli limanları bir süreliğine etkileyeceği ve bu limanlardan yapılan ticaretin birkaç günlüğüne durabileceği tahmin ediliyor.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre ise, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta yüzde 5,5 artarken beklentilerin hafif altında kaldı.

Bu gelişmelerle Asya borsalarında yeni haftada Çin hariç satış ağırlıklı seyrin hakim olduğu görülürken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 değer kaybetti, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yatay bir seyir izliyor.

Yurt içinde, bugünün gündeminde cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi verileri bulunuyor.

AA Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 540 milyon dolar açık vermesini, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artmasını bekliyor.

Geçen hafta küresel pay piyasalarına paralel satış ağırlıklı seyrin izlendiği Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, analistlerin kritik seviye olarak nitelendirdikleri 1.440 puanın altında kapanış yaptı.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,96 değer kaybederek, günü 1.438,72 puandan tamamladı. Endeksin haftalık değer kaybı ise yüzde 2,04 oldu. Cuma günü yüzde 0,4 artışla 8,4695'e çıkan dolar/TL de bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4680 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün ayrıca yurt dışında ABD'de hazine bütçe dengesinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 puanın destek, 1.440 ve 1455 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı cari işlemler dengesi

10.00 Türkiye, temmuz ayı sanayi üretimi endeksi

21.00 ABD, ağustos ayı bütçe dengesi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Enflasyon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yurt içi piyasalar, ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verilerine odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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