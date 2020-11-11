Yurt içi piyasalar, ödemeler dengesi verilerine odaklandı - Son Dakika

Yurt içi piyasalar, ödemeler dengesi verilerine odaklandı

11.11.2020 09:05
Yurt içi piyasalar, ödemeler dengesi verilerine odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ile pozitif seyrini sürdürürken, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek.

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ile pozitif seyrini sürdürürken, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek.

Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışı pay piyasalarında sektör bazlı ayrışmaları artırırken, ABD'de açıklanan ham petrol stoklarının tahminlerin çok üzerinde azalması petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesine neden oldu.

ABD'de ham petrol stoklarının beklentilerin çok altında kalması sonrası 44 doları aşan Bren petrolün varil fiyatı, böylece kasım başından bu yana yaklaşık yüzde 16 değer kazanmış oldu. Altının ons fiyatı ise hafta başında aşı haberleriyle 1.965 dolardan 1.850 dolar seviyesine kadar gerilemesinin ardından dün gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de halen 1.880 dolar seviyesinde bulunuyor.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun duyurulmasının ardından pay piyasalarında sektör bazlı ayrışmalar dikkati çekiyor.

Artan Kovid-19 vaka sayıları ve alınan tedbirlere karşın aşıya erişimin tahmin edilenden hızlı olabileceğine ilişkin beklentiler, ulaştırma, turizm, enerji ve finans gibi sektörlerde alımların güçlenmesini sağlarken, teknoloji hisseleri ise tarihi zirvelerinde etkisini artıran kar satışlarının da etkisi ile düşüş eğilimini sürdürüyor.

Dün New York borsasında ABD'li teknoloji şirketlerinden Zoom'un hisseleri yüzde 9 değer kaybederken, Amazon'un hisseleri yüzde 3'ün, Facebook'un hisseleri yüzde 2'nin üzerinde düşüş kaydetti. Teknoloji hisselerindeki değer kayıplarıyla Nasdaq endeksi yüzde 1,37 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,14 geriledi. Dow Jones endeksi ise ulaştırma hisselerinin desteği ile yüzde 0,90 yükseliş kaydetti.

Avrupa tarafında, Brexit belirsizliği ve Kovid-19 tedbirleri devam etse de aşı haberleri ve teşvik beklentileri ile pay piyasaları yükseliş eğilimini dün de korudu. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,51, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,79 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,55 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise bir önceki günkü sert düşüşün ardından dün yatay seyirle 1,18'in hemen üzerinde işlem gördü.

Analistler, dün Avrupa Birliği (AB) kurumlarının, Kovid-19 salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerindeki bütçe konusunda uzlaştığını belirterek, teşvik adımlarının piyasaları desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

Bugün Çin'de, teknoloji sektöründeki bazı tekelci uygulamaları ortadan kaldıracak düzenlemelerin hayata geçirileceği haberleri ile Alibaba Group hisselerinin fiyatı yaklaşık yüzde 9 ve Tencent Holdings hisselerinin fiyatı da yüzde 5 değer kaybetti.

Teknoloji hisselerindeki değer kayıplarına kaşın sanayi ve hizmet sektöründeki alımlarla Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki günkü kapanışın hemen üzerinde dengelenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 yükseldi.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da rekorların günü oldu. BIST 100 endeksi yüzde 0,93 artarak 1.243,00 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, işlem hacminde de rekorlar kırıldı. Bir diğer rekor da BIST TUM endeksinden geldi. Borsa İstanbul'da işlem gören tüm hisse senetlerinden hesaplanan BIST TUM endeksi, dün yüzde 0,67 artarak kapanış rekorunu 1.418,11 puana taşıdı.

Analistler, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın dün yaptığı konuşmada, "Makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız" ifadelerini kullanmasının ardından pay piyasalarında alımların güçlendiğini anımsatarak, özellikle banka ve ulaştırma hisselerinin uzun bir aradan sonra yeniden borsanın lokomotifi olduğunu ve böylece rekorların geldiğini söyledi.

Kovid-19 aşısı, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.250 ve 1.270 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını, 1.190 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2,7 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 32,7 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Cari işlemler dengesi, ağustosta 4,6 milyar dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 23,2 milyar dolar olmuştu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı ödemeler dengesi

16.00 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yurt içi piyasalar, ödemeler dengesi verilerine odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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